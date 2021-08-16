Тепловые рекорды июля

В нашем очередном выпуске новостей о потеплении на планете - последние данные программы "Коперник" о рекордах июля. Кроме того - репортаж из Рима об усилиях по управлению рисками для здоровья от тепловых волн.

Наоми Ллойд, Euronews:"Здравствуйте, это программа "Климат сегодня" - уникальный ежемесячный информационный бюллетень о том, что происходит с нашей планетой. В нашем сегодняшнем выпуске - репортаж из Рима о последних усилиях по управлению рисками для здоровья от тепловых волн".

Франческа Де Донато, эпидемиолог, Региональная служба здравоохранения Лацио:"Даже те, кто наиболее подвержен риску, например, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, часто не считают это серьезной проблемой".

Сначала давайте посмотрим на последние данные Службы наблюдения за изменением климата Коперник.

Euronews Climate Now

В глобальном масштабе это был третий самый теплый июль за всю историю наблюдений. А в Европе он стал вторым - температура была на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в среднем за период с 1991 по 2020 годы. Только июль 2010-го был жарче нынешнего.

Euronews Climate Now

Если мы посмотрим на карту температурных аномалий, то увидим, что в Европе наблюдалась неоднозначная картина. От Балтики до восточного Средиземноморья стояла сильная жара с температурой до 42 градусов Цельсия.

В Литве была отмечена самая продолжительная в истории тепловая волна. А Северная Ирландия побила свой рекорд самой высокой температуры - несколько раз она превышала 31 градус.

Euronews Climate Now

Но если вы находились в синей полосе от Португалии до Германии и северо-западной части России, то, возможно, пожимаете плечами - к чему все эти разговоры о тепловых волнах, ведь там было холоднее, чем обычно?

В большей части Европы погода была более влажной, чем в среднем. Если мы посмотрим на карту аномалий осадков, то увидим разрушительные наводнения в Бельгии, Германии, Нидерландах и Люксембурге.

Euronews Climate Now

Но в целом - смешанная картина. Если посмотреть на восточные части континента, а также на Испанию и Португалию, то здесь средние условия были суше, чем обычно.

А теперь переходим к нашему репортажу о последних усилиях по улучшению управления рисками для здоровья, связанными с волнами жары. Изменение климата означает, что опасно высокие температуры обрушиваются на европейские города чаще, чем когда-либо прежде. Что же можно сделать для защиты наиболее уязвимых слоев населения? Джереми Уилкс передает из Рима.

Сегодня в Риме знойный день, температура достигает 30 градусов. Власти распространили сообщение о риске тепловой волны. Местные жители и их четвероногие друзья изнывают от жары.

Лаура Гросси, жительница Рима: "Здесь стало невыносимо. Не то, что раньше, когда мы могли выйти летом и приятно прогуляться после обеда, сделать покупки. Теперь это невозможно".

Марио Чифариелло, житель Рима:"Главная проблема - это жаркие ночи. Здоровье дает о себе знать, у меня высокое кровяное давление, отсюда усталость. И я курильщик, увы".

Чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения, местные органы здравоохранения адаптировали телемедицинскую систему для пациентов с Covid и теперь используют ее для профилактики заболеваний, связанных с жарой. Менеджер Донателла Билиотти следит за тем, чтобы пожилые люди, живущие самостоятельно, регулярно получали советы по поводу жары - от приема лекарств до простого питья воды:

Донателла Билиотти, руководитель программы противодействия тепловым волнам Рима:"Риск заключается в обезвоживании - скажем так, оно развязывает цепь осложнений. Это, как правило, отправная точка, и именно поэтому одиночество считается элементом риска номер один для пожилых людей."

Ученый Андреа Чечилия работает над новой системой предупреждения о так называемом эффекте городского теплового острова. Доказано, что это явление приводит к повышению температуры в центре города до потенциально опасного уровня.

Андреа Чечилия, аспирант, Римский университет Тор Вергата:_ "В среднем в Риме интенсивность городского теплового острова достигает 3,4 градуса Цельсия, это означает, что в центре города ночью в среднем на 3,4 градуса теплее, чем в сельской местности. Но мы также наблюдали пики в 6,2 градуса, так что в городе были очень жаркие ночи"._

Во всей Европе правительства все более серьезно относятся к рискам для здоровья, связанным с жарой, создавая системы предупреждения на основе данных о погоде и климате. Простых решений не существует - эксперт Франческа де Донато утверждает, что предупреждения о тепловых волнах должны быть адаптированы к местным особенностям.

Франческа Де Донато, эпидемиолог, Региональная служба здравоохранения Лацио:"Не существует универсального определения тепловой волны. Не существует универсального уровня температуры, который был бы наиболее рискованным для всей Европы или всего мира. Так, может быть, 32 градуса для Рима - это нормальная температура для лета. Для Великобритании или Финляндии это уже очень, очень жарко. Таким образом, условия должны быть адаптированы, а системы предупреждения должны быть привязаны к конкретным городам, чтобы это учитывать".