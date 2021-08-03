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Природа

Бутылки, окурки, пластиковые пакеты: марсельцы убирают свои пляжи

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Бутылки, окурки, пластиковые пакеты: марсельцы убирают свои пляжи
Авторское право  Claude Paris/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
 Ирина Александрова
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Пляжи Марселя могут казаться первозданными, но только издалека. Если присмотреться, они определенно, не являются экологически чистыми. Окурки, соломинки, пластиковые бутылки и пакеты... Все это несознательные отдыхающие оставляют на песке. Что бы привести в порядок береговую линию, волонтерские организации регулярно проводят акции по очистке территории. За день активисты собирают до тонны мусора. Что только не находят!

Гаель Деборде, волонтер: "Жестяные банки, бутылки из-под пива. Попадаются и совсем необычные вещи, например, рождественские игрушки".

"Утки и рыбы могут погибнуть из-за этих предметов. Они же считают, что это добыча. Если черепахи, да и тюлени тоже, находят в воде пластиковые пакеты, они могут принять их за медуз. Они едят этот мусор, а потом задыхаются", - говорит волонтер-подросток.

Ученые обнаружили, что к пластику особенно восприимчивы детеныши черепах. После рождения на пляжах, они перебираются в воду. Плавая на поверхности, черепашки встречаются с частицами пластикового мусора, которые с водой и пищей неизбежно попадают в организм животных.