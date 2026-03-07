Россия возвращается на Венецианскую биеннале под гром критики

Решение Венецианской биеннале разрешить России принять участие в престижной международной художественной выставке впервые после вторжения в Украину вызвало широкое осуждение - как попытки реабилитировать государство-агрессора с помощью искусства.

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Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони заявило, что выступает против присутствия Москвы на мероприятии, а министр иностранных дел Литвы назвал его "отвратительным".

В пятницу межпартийная группа евродепутатов опубликовала письмо организаторам биеннале, в котором осудила участие России как "неприемлемое".

"Такой выбор рискует узаконить режим, ответственный за продолжающееся насилие, и неизбежно нанесет ущерб репутации и моральной целостности самой биеннале", - написали они.

В дни, последовавшие за вторжением России в Украину в 2022 году, биеннале - одна из ведущих культурных институций Италии - запретила доступ к выставке того года всем, кто связан с российским правительством, не запрещая при этом участие всей страны.

С тех пор, однако, Россия еа выставке отсутствовала и даже пошла на то, чтобы сдать свой павильон в аренду Боливии в 2024 году.

Тем не менее, она появилась в списке стран-участницвыставки 2026 года, которая пройдет с 9 мая по 22 ноября.

Что с проектом?

Неизвестно, будет ли российский павильон открыт в течение всего времени проведения выставки. Российский проект, нетипичный для биеннале, представляет собой серию звуковых перформансов под названием "Дерево, уходящее корнями в небо", придуманных разными художниками.

В проекте принимают участие не менее 38 молодых музыкантов, поэтов и философов из разных стран.

Первый из этих перформансов будет представлен во время пресс-дней с 5 по 8 мая.

Организаторы российского проекта поясняют, что образ, вынесенный в название, - дерево, уходящее корнями в небо - был навеян французским философом Симоной Вейль. "Этот парадокс - укорененность в небе - лежит в основе напряжения проекта: между видимым и невидимым, между тем, что считается источником смысла, и тем, где этот смысл проявляется", - поясняют они.

Аргументы организаторов

"Биеннале, как и город Венеция, остается местом диалога, открытости и художественной свободы, поощряя связи между народами и культурами, с непоколебимой надеждой на прекращение конфликтов и страданий", - говорится в заявлении организаторов, опубликованном в среду.

Президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко, который занял свой пост в марте 2024 года, сказал, что пригласил людей "из всех зон конфликта, чтобы они поделились своими точками зрения".

"Мы верим, что там, где есть искусство, есть и диалог", - сказал он в интервью левому изданию La Repubblica.

В Венеции будут представлены художники из России, Украины и Беларуси - близкого союзника Москвы, который разрешил использовать свою территорию во время вторжения, - а также иранские, израильские и американские художники.

Буттафуоко критикуют за его близость к ультраправому правительству Мелони, который его назначил.

Рим, являющийся ярым сторонником Украины, раскритиковал решение о реинтеграции России.

Министерство культуры опубликовало заявление, в котором говорится, что решение было принято "совершенно независимо Фондом биеннале, несмотря на противодействие итальянского правительства".

"Культурное обеление" критикуют со всех сторон

Неудивительно, что возвращение было быстро подхвачено официальным дискурсом Кремля. Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству, заявил СМИ, что участие России - "еще одно доказательство того, что российская культура не изолирована и что попытки заставить ее замолчать, предпринимаемые в течение последних четырех лет западными политическими элитами, потерпели крах".

Это первый художественный проект с 2021 года в российском национальном павильоне в Венеции. Фонд биеннале, организующий основной проект, не контролирует национальные павильоны и не запрещал участие России. Однако сейчас многие утверждают, что без согласия руководства участие РФ было бы невозможно.

Ксения Малых, один из кураторов украинского павильона на биеннале, рассказала украинскому общественному телеканалу "Суспильне", что возвращение России на крупные международные арт-события не стало сюрпризом для украинской культурной сцены.

"К сожалению, все, кто участвовал в международных культурных проектах в течение последних четырех лет, не удивлены, потому что Россия всегда находила способ присутствовать, так или иначе, на крупных площадках", - сказала она.

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрыс пошел еще дальше, написав на сайте X, что решение "расстелить красную дорожку для темной российской культурной дипломатии является отвратительным".

Противники Кремля в художественном сообществе считают, что голоса протеста должны быть услышаны и в Венеции. "Я думаю, что [возвращение России на Венецианскую биеннале] - это прекрасная возможность сделать прямое художественное заявление против нынешнего российского правительства, - сказал российский галерист Марат Гельман, живущий сейчас в эмиграции. - Мы могли бы просто организовать фестиваль под открытым небом прямо перед российским павильоном".

Художница Надежда Толоконникова, член Pussy Riot и Платформы российских демократических сил в ПАСЕ, уже объявила о выступлении на биеннале. "Pussy Riot едут на биеннале с альтернативной и ангажированной позицией, чтобы не было стыдно, - написала она на сайте X. - Мы хотим выразить нашу безусловную поддержку Украине, жертвам российских военных преступлений, российским политзаключенным и украинским заключенным".

Не предаваясь теориям заговора и не признавая простого совпадения, критики отмечают, что возвращение России в Венецию происходит в то время, когда международные спортивные организации также начинают открывать свои двери для России: спортсмены выступают под российским флагом на зимних Паралимпийских играх, проходящих в этом месяце в Италии.