Сегодня Бюро ПАСЕ утвердит 12 представителей Платформы российских демократических сил

В понедельник Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (далее ПАСЕ - прим.ред.) утвердит 12 представителей Платформы российских демократических сил.

Созданная резолюцией ПАСЕ N° 2621 от 1 октября 2025 года, Платформа - прямое следствие российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и исключения Российской Федерации 16 марта 2022-го из Совета Европы, когда "начавшаяся в 2014 году агрессивная война против Украины переросла в крупномасштабное вторжение".

Исключив Россию, Совет Европы заявил в резолюции 2433 о необходимости "активизировать взаимодействие с белорусским и российским гражданским обществом, правозащитниками, независимыми журналистами, научными кругами и демократическими силами, уважающими ценности и принципы Организации”.

Что такое Платформа российских демократических сил и как она появилась?

В последовавшие за тем месяцы ряд представителей демократических сил России были приглашены для участия в слушаниях, организованных комитетами ПАСЕ. Кроме того, была создана неформальная платформа для диалога, объединившая членов Ассамблеи, выполняющих конкретные функции, и представителей демократических сил России для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес, в том числе: о роли российских демократических сил в прекращении агрессивной войны РФ и пути усиления санкций против российского режима, об обеспечении доступа россиян к свободным и независимым СМИ и противодействии российской дезинформации, а также о положение российских демократических сил в изгнании.

Ассамблея уже тогда отметила, что, в отличие от белорусских демократических сил, российские не имеют единой политической структуры. В 2024 году был назначен Генеральный докладчик по демократическим силам России, которому было поручено содействовать согласованности действий Ассамблеи, направленных на налаживание диалога с российскими демократическими силами, уважающими ценности и принципы Совета Европы.

Результатом его работы стало решение ПАСЕ начать "структурированное взаимодействие с российскими демократическими силами", цель которого - укрепить их потенциал по осуществлению устойчивых демократических преобразований в России, достичь прочного и справедливого мира в Украине, обеспечить ответственность российских субъектов за совершенные международные преступления и предоставить Ассамблее представление о событиях в Российской Федерации.

Резолюция ПАСЕ N° 2621 учредила Платформу для диалога с демократическими силами России (далее "Платформа" - прим.ред.) под председательством главы Ассамблеи или её члена, делегированного председателем. Участие в Платформе позволит в будущем российским демократическим силам присутствовать на заседаниях комитетов, подкомитетов и сетей Ассамблеи во время частичных сессий и выступать с разрешения соответствующих председателей.

Кто может стать членом Платформы?

В резолюции 2621 уточняется, что участниками демократических сил России должны быть лица с "высокими моральными качествами, которые в настоящее время находятся в изгнании". Среди требований:

- быть российскими политическими лидерами, представителями гражданского общества, правозащитниками, независимыми журналистами, учеными и/или другими участниками российского сопротивления режиму РФ;

- публично выступать против тоталитарного и неоимпериалистического режима РФ и добиваться его смены с целью установления демократической политической системы, соответствующей международному праву и принципам мирных и добрососедских отношений;

- безоговорочно признавать и уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах её международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии, Казахстана, Молдавии и Беларуси, как и стремление белорусского народа к демократическому будущему и европейскому выбору;

- чётко осуждать все международные преступления, совершенные российскими субъектами, и поддерживать международные механизмы подотчетности и правосудия;

- не занимать после 2014 года должностей в российских оккупационных администрациях на временно оккупированных территориях Украины, не получать финансирования или материальной поддержки от государства или подконтрольных государству организаций РФ или Беларуси и связанных с ними лиц или фондов, представлять ежегодные декларации об источниках финансирования;

- не использовать, демонстрировать или воспроизводить государственные символы Российской Федерации, включая её флаг, герб, гимн или другие официальные знаки отличия, в помещениях или на мероприятиях Ассамблеи. Бело-сине-белые цвета признаны российскими демократическими силами символом сопротивления

- публично поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также международного механизма компенсации, включая Реестр ущерба, причинённого агрессией РФ Украине, и международную комиссию по урегулированию претензий.

В резолюциях N° 2540 на “Смерть Алексея Навального и обходимость противодействия тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне с демократией” и N° 2588 о “Приверженности Европы справедливому и прочному миру на Украине” Ассамблея отметила продолжающуюся принудительную русификацию, репрессии и дискриминацию в отношении коренных народов и меньшинств РФ, в нарушение Международной конвенции ООН. В связи с этим ПАСЕ приняла решение, что до тех пор, пока не будет создана платформа для диалога с представителями коренных народов и национальных меньшинств, треть мест на Платформе будет зарезервирована за ними, поскольку эта цифра отражает их долю в населении РФ.

Немаловажным критерием для того, чтобы войти в список, было подписание кандидатом Берлинской декларации (её подписали более 30 тысяч человек). ПАСЕ и в особенности делегация Украины, которая не стала блокировать российскую платформу, хотели получить дополнительные гарантии того, что россияне в этом европейском институте не будут пытаться решать свои политические задачи за счет суверенитета Украины.

Где и когда Платформа начнёт работу?

Заявки на участие в платформе принимались до 5 января. Затем общий список кандидатов передали в аппарат председателя ПАСЕ. В финале 12 членов Платформы утверждало Бюро ассамблеи, то есть руководителями всех политических фракций. Преимущество имели кандидаты, поддержанные четырьмя российскими организациями: Антивоенным комитетом, Free Russia Foundation, Фондом борьбы с коррупцией и Форумом Свободной России.

Платформа создаётся под личную ответственность председателя ПАСЕ - представителя Греции Теодороса Русопулоса. В конце января он уходит из Ассамблеи и политики, поэтому стремился до того завершить важный для него проект, поскольку в его родной Греции была диктатура, политики находились в тюрьмах и изгнании, страна была исключена из европейских институтов. Обозреватели выражают надежду, что со сменой председателя Платформа сохранить всю свою важность в глазах ПАСЕ.

При этом Арган Совета Европы.Участники платформы не имеют права голосовать за резолюции ПАСЕ, поскольку не являются депутатами, представляющими всех россиян. Такое представительство было бы возможно только в результате честных выборов и после прекращения войны.

По этой же причине члены Платформы не избираются. Как отмечают российские СМИ, в условиях репрессий и узурпации власти в России практически невозможно провести честные, репрезентативные выборы с большим количеством избирателей, а проведённые третьей стороной выборы представляют дополнительный риск для ПАСЕ с точки зрения возможного появления в платформе участников, не соответствующих базовым критериям.

Изначально в ПАСЕ обсуждалась возможность пригласить к участию в платформе организации и общественных деятелей, находящихся в стране, но из-за действий российских властей риск слишком высок. Сегодня участвовать в платформе могут только кандидаты, находящиеся в вынужденной эмиграции.

Резолюция 2612 предполагает ежегодную ротацию членов платформы, так что, если старт Платформы пройдёт нормально, в начале 2027 года можно будет снова подавать заявки в ПАСЕ.

Ассамблея приветствует другие парламентские инициативы в поддержку демократических сил России, в том чилсе Европарламентом, и призывает государства-члены Совета Европы (в него входят 46 стран, включая не представленные в Евросоюзе) предоставлять административную, юридическую и материально-техническую поддержку для облегчения функционирования Платформы (включая помощь с поездками, визами, вопросами временного проживания и цифровым взаимодействием); финансировать её, в частности, за счёт добровольных взносов, путем разработки учебных программ и семинаров

Кто из российской оппозиции отказался стать частью Платформы?

Когда стали известны критерии и порядок отбора на Платформу, сторонники Алексея Навального заявили, что не будут участвовать в ней. По мнению ФБК, порядок её формирования "не отвечает базовым демократическим принципам". Имеются в виду закрытая процедура назначения участников платформы ключевыми функционерами ПАСЕ с подачей документов на анонимный почтовый ящик; навязанные извне требования к символике и идейным рамкам; квота для коренных народов.

Наблюдатели отмечают, что судить о будущем Платформы можно по деятельности белорусского представительства во главе со Светланой Тихановской, появившемся при Ассамблее в сентябре 2020 года. Это не официальная делегация с правом голоса, но группа представителей гражданского общества, которая вносит в ПАСЕ предложения по поддержке белорусских политэмигрантов в Европе. При этом у белорусской платформы есть одно важное преимущество перед российской: ПАСЕ признает Тихановскую главой демократических сил Беларуси, поскольку она участвовала в президентских выборах 2020 года. Среди российских оппозиционеров такой фигуры, которая одновременно действительно представляет широкий круг граждан и признаётся в этом качестве на мировом уровне, нет.

В итоге публично о намерении баллотироваться в члены платформы заявили примерно 50 оппозиционеров. Точное число поданных заявок неизвестно, поскольку не все кандидаты сообщили об этом. Большинство кандидатов выдвигаются от организаций: Феминистского антивоенного сопротивления (ФАС), объединения бывших муниципальных депутатов «Европейский выбор», сообществ национальных меньшинств России. Есть и самовыдвиженцы. Среди них - бывшая юристка ФБК Любовь Соболь и бывший директор фонда Иван Жданов. Некоторые популярные среди россиян оппозиционные политики не стали выдвигаться в ПАСЕ. Так Илья Яшин призвал назначить главой российской делегации Владимира Кара-Мурзу.

Ряд членов российский оппозиции заявляли, что Антивоенный комитет России и Михаил Ходорковский хотят стать доминирующей силой в российской делегации при ПАСЕ. Так в декабре 2025 года президент FRF Наталья Арно рассказала "Дождю", что Ходорковский предлагал представителям российской оппозиции подать единый список для участия в работе платформы от трёх организаций: своего «Антивоенного комитета России», «Форума свободной России» Гарри Каспарова и FRF самой Арно, но она отказалась, заявив: "Почему в ПАСЕ должна быть монополия?"

По мнению Владимира Кара-Мурзы, кто бы ни был утверждён, приоритетными направлениями работы Платформы должны стать помощь политзаключенным в России, которых политик называет "концентрированной совестью общества" и "лучшими людьми страны"; улучшение санкционного механизма ЕС, поскольку российская армия продолжает пользоваться вооружением с западными комплектующими и технологиями, а россияне зарубежом подвергаются дискриминации. По мнению Кара-Мурзы, дискриминация "просто по принципу гражданства" в XXI веке "абсолютно неприемлема". Кроме того, политик надеется, что платформа ПАСЕ станет первым шагом к правосудию переходного периода в России, конкретно речь идёт о поддержке недавно созданного трибунала, который будет заниматься сбором доказательств военных преступлений армии РФ в Украине.