Каждая находка пролила свет на различные аспекты древних цивилизаций и их культуры.

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Эта неделя стала богатой на археологические открытия в Европе: были найдены греческая мозаика и этрусский храм, а также опубликованы новые исследования слитков, найденных в Испании.

Каждая находка пролила свет на различные аспекты древних цивилизаций и их культуры. Вот почему они имеют большое значение.

Археологи обнаружили 2700-летний этрусский храм в Тоскане

Археологи из итальянского региона Тоскана обнаружили 2700-летний этрусский храм в некрополе Сассо Пинцуто.

Культовое сооружение считается одним из крупнейших в своем роде, его размеры составляют 6,2 на 7,1 метра.

Раскопки проводились Центром изучения Древнего Средиземноморья и Ближнего Востока (CAMNES) в сотрудничестве с Университетом Неаполя Федерико II.

Команда обнаружила туфовые фундаменты opus quadratum (древнеримская строительная техника с использованием квадратных каменных блоков) прямоугольного строения, известного как ойкос, что означает "дом божества".

Это открытие прольет свет на погребальные церемонии в Тоскане в архаический период. Поблизости также были обнаружены курганы и траншеи для культовых мероприятий.

"По всей вероятности, ойкос Сассо Пинцуто станет эталоном погребальных культов в архаических этрусских некрополях", - говорит профессор Алессандро Насо из Неаполитанского университета.

На территории Сассо Пинцуто раскопки ведутся с середины XIX века, и здесь находится более 120 камерных гробниц, датируемых VII веком до нашей эры.

Древнегреческая мозаика с изображением обнаженных сатиров обнаружена на Эвбее

На греческом острове Эвия археологи обнаружили мозаичный пол, на который наткнулись во время работ по прокладке водопровода.

В современном городе Эретрия находятся остатки древнегреческого города, датируемого серединой первого тысячелетия до нашей эры.

На замечательном произведении искусства изображены два обнаженных сатира. Фигуры наполовину человеческие, наполовину звериные, с чертами, напоминающими козлиные или лошадиные, включая хвосты, заостренные уши и рога.

The mosaic was discovered inside a house from the 4th century BC which would have stood in the heart of the ancient city and was likely owned by a wealthy family. Greek Ministry of Culture

В греческой мифологии сатиры были гибридными духами человека и животного, тесно связанными с культом Диониса, бога плодородия, вина, духовного экстаза и неистовства.

Мозаика была обнаружена в доме IV века до н. э., который располагался в самом центре древнего города и, вероятно, принадлежал богатой семье.

Мозаика находится в "отличном состоянии сохранности", а галечный рисунок "придает реалистичность и жизненность фигурам представления", говорится в заявлении Министерства культуры Греции.

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Исследователи утверждают, что отравление свинцом сыграло свою роль в падении Римской империи

Во время работ по прокладке газопровода в Испании был обнаружен клад римских свинцовых слитков.

Находка в северной Кордове позволяет понять, почему торговля токсичным металлом могла стать одним из факторов падения империи.

Три треугольных слитка весом от 24 до 32 кг были обнаружены в прошлом веке во время строительства газопровода Магриб-Европа.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Roman Archaeology, позволило сделать вывод, что это место было главным центром выплавки свинца в древнем западном мире.

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Во времена Римской империи этот металл использовался для изготовления кухонной утвари и водопроводных труб.

Некоторые зажиточные римляне также подслащивали свое вино ацетатом свинца, неосознанно отравляя себя.

Некоторые историки считают, что частые случаи отравления свинцом правителей империи способствовали ее окончательному краху.