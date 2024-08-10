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Греческая мозаика, этрусский храм и свинцовые слитки. Необычные находки в Европе на этой неделе

На греческом острове Эвия археологи обнаружили мозаичный пол, на который наткнулись во время работ по прокладке водопровода.
На греческом острове Эвия археологи обнаружили мозаичный пол, на который наткнулись во время работ по прокладке водопровода. Авторское право Greek Ministry of Culture
Авторское право Greek Ministry of Culture
By Rebecca Ann Hughes
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Каждая находка пролила свет на различные аспекты древних цивилизаций и их культуры.

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Эта неделя стала богатой на археологические открытия в Европе: были найдены греческая мозаика и этрусский храм, а также опубликованы новые исследования слитков, найденных в Испании.

Каждая находка пролила свет на различные аспекты древних цивилизаций и их культуры. Вот почему они имеют большое значение.

Археологи обнаружили 2700-летний этрусский храм в Тоскане

Археологи из итальянского региона Тоскана обнаружили 2700-летний этрусский храм в некрополе Сассо Пинцуто.

Культовое сооружение считается одним из крупнейших в своем роде, его размеры составляют 6,2 на 7,1 метра.

Раскопки проводились Центром изучения Древнего Средиземноморья и Ближнего Востока (CAMNES) в сотрудничестве с Университетом Неаполя Федерико II.

Команда обнаружила туфовые фундаменты opus quadratum (древнеримская строительная техника с использованием квадратных каменных блоков) прямоугольного строения, известного как ойкос, что означает "дом божества".

Это открытие прольет свет на погребальные церемонии в Тоскане в архаический период. Поблизости также были обнаружены курганы и траншеи для культовых мероприятий.

"По всей вероятности, ойкос Сассо Пинцуто станет эталоном погребальных культов в архаических этрусских некрополях", - говорит профессор Алессандро Насо из Неаполитанского университета.

На территории Сассо Пинцуто раскопки ведутся с середины XIX века, и здесь находится более 120 камерных гробниц, датируемых VII веком до нашей эры.

Древнегреческая мозаика с изображением обнаженных сатиров обнаружена на Эвбее

На греческом острове Эвия археологи обнаружили мозаичный пол, на который наткнулись во время работ по прокладке водопровода.

В современном городе Эретрия находятся остатки древнегреческого города, датируемого серединой первого тысячелетия до нашей эры.

На замечательном произведении искусства изображены два обнаженных сатира. Фигуры наполовину человеческие, наполовину звериные, с чертами, напоминающими козлиные или лошадиные, включая хвосты, заостренные уши и рога.

The mosaic was discovered inside a house from the 4th century BC which would have stood in the heart of the ancient city and was likely owned by a wealthy family. 
The mosaic was discovered inside a house from the 4th century BC which would have stood in the heart of the ancient city and was likely owned by a wealthy family. Greek Ministry of Culture

В греческой мифологии сатиры были гибридными духами человека и животного, тесно связанными с культом Диониса, бога плодородия, вина, духовного экстаза и неистовства.

Мозаика была обнаружена в доме IV века до н. э., который располагался в самом центре древнего города и, вероятно, принадлежал богатой семье.

Мозаика находится в "отличном состоянии сохранности", а галечный рисунок "придает реалистичность и жизненность фигурам представления", говорится в заявлении Министерства культуры Греции.

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Исследователи утверждают, что отравление свинцом сыграло свою роль в падении Римской империи

Во время работ по прокладке газопровода в Испании был обнаружен клад римских свинцовых слитков.

Находка в северной Кордове позволяет понять, почему торговля токсичным металлом могла стать одним из факторов падения империи.

Три треугольных слитка весом от 24 до 32 кг были обнаружены в прошлом веке во время строительства газопровода Магриб-Европа.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Roman Archaeology, позволило сделать вывод, что это место было главным центром выплавки свинца в древнем западном мире.

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Во времена Римской империи этот металл использовался для изготовления кухонной утвари и водопроводных труб.

Некоторые зажиточные римляне также подслащивали свое вино ацетатом свинца, неосознанно отравляя себя.

Некоторые историки считают, что частые случаи отравления свинцом правителей империи способствовали ее окончательному краху.

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