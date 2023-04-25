"Никто не видел его со времен античности": археологи обнаружили древний некрополь в центре Парижа

Французские ученые сообщили о новом удивительном открытии, сделанном в самом центре Парижа: 50 захоронений обнаружены в двух шагах от оживленной станции метро.

Каким-то образом некрополь оставался нетронутым, несмотря на многочисленные строительные проекты на протяжении многих лет, а также сооружение железнодорожной станции Порт-Рояль на левом берегу Сены в 1970-х годах.

Он был обнаружен в этом году, когда планы по созданию нового выхода со станции привели к археологическим раскопкам. Находка позволяет получить представление о том, какой была жизнь в римском городе Лютеция, находившемся почти две тысячи лет назад на месте нынешнего Парижа.

История древнего города

Камий Колонна, антрополог из Национального института археологических исследований Франции рассказывает о "серьезных предположениях" относительно того, что здесь мог находится южный некрополь Лютеции.

Некрополь Сен-Жак, крупнейшее место захоронения в галло-римском городе Лютеция, был частично раскопан в 1800-х годах. Но тогда из могил были извлечены только артефакты, считавшиеся "ценными", скелеты и погребальные приношения остались нетронутыми. За участком не ухаживали, и с годами он снова скрылся под слоем земли, а его точное местоположение было утрачено. Новый участок некрополя, который археологи начали раскапывать в марте, ранее не был известен.

"Никто не видел его со времен античности", - подчеркивает директор института Доминик Гарсия.

Колонна говорит, что команда смогла датировать захоронение вторым веком нашей эры благодаря монете, найденной во рту одного из умерших.

Скелет из древнего некрополя, обнаруженный археологами Thomas Samson / AFP

Ритуалы, обряды и подношения

Считается, что останки 50 мужчин, женщин и детей принадлежат паризиям, галльскому народу, населявшему Лютецию, когда эта рыбацкая деревня находилась под контролем Римской империи. Современное название города и произошло от имени этих первых жителей нынешней столицы Франции.

Умерших хоронили в деревянных гробах, от которых ныне остались только гвозди. Более половины тел были похоронены с подношениями, включая керамические кувшины и кубки.

Иногда в гроб или в рот умершего клали монету, чтобы гарантировать душе безопасный путь в подземный мир. "Обол Харона" предназначался для платы паромщику, который в греческой мифологии перевозил души умерших через реку Стикс.

Французские археологи нашли в могилах личные вещи: украшения, заколки, ремни. Тела хоронили полностью одетыми, иногда рядом с ними клали несколько пар обуви, которые ученые смогли "обнаружить" по крошечным гвоздикам, использовавшихся для крепления подошв.

Колонна рассказывает, что обувь клали "либо к ногам умерших, либо рядом с ними, как подношение".

"В одной из могил мы обнаружили пять пар обуви, - добавляет она. - Если ее аккуратно ставили рядом с телом, мы можем установить по гвоздям форму обуви и даже ее размер".

Археологи также нашли полный скелет свиньи и еще одного небольшого животного в яме, где, как считалось, животных приносили в жертву богам.

Археологи из Национального института археологических исследований работают в древнем некрополе. Thomas Sanson / AFP

Начинается тщательный анализ

В отличие от последних раскопок некрополя Сен-Жак в 1800-х годах, на этот раз команда изъяла все предметы и планирует внимательно изучить каждый из них.

"Это позволит нам лучше понять жизнь паризиев через их похоронные обряды, узнать больше о них после расшифровки ДНК", - рассказывает Колонна.

Ученые также изучат керамические емкости, чтобы выяснить, что в них находилось - мед, масло или другие продукты.

Доминик Гарсия говорит, что находка интересна, поскольку древняя история французской столицы "в целом не очень хорошо известна", обнаруженные могилы "открывают окно в античный Париж".