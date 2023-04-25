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Новости культуры

"Никто не видел его со времен античности": археологи обнаружили древний некрополь в центре Парижа

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Сотрудник Французского национального института археологических исследований работает в древнем некрополе у станции Порт-Рояль в Париже.
Сотрудник Французского национального института археологических исследований работает в древнем некрополе у станции Порт-Рояль в Париже.   -  Авторское право  Thomas Samson / AFP
 Anca Ulea  & AFP

Французские ученые сообщили о новом удивительном открытии, сделанном в самом центре Парижа: 50 захоронений обнаружены в двух шагах от оживленной станции метро.

Каким-то образом некрополь оставался нетронутым, несмотря на многочисленные строительные проекты на протяжении многих лет, а также сооружение железнодорожной станции Порт-Рояль на левом берегу Сены в 1970-х годах.

Он был обнаружен в этом году, когда планы по созданию нового выхода со станции привели к археологическим раскопкам. Находка позволяет получить представление о том, какой была жизнь в римском городе Лютеция, находившемся почти две тысячи лет назад на месте нынешнего Парижа.

История древнего города

Камий Колонна, антрополог из Национального института археологических исследований Франции  рассказывает о "серьезных предположениях" относительно того, что здесь мог находится южный некрополь Лютеции.

Некрополь Сен-Жак, крупнейшее место захоронения в галло-римском городе Лютеция, был частично раскопан в 1800-х годах. Но тогда из могил были извлечены только артефакты, считавшиеся "ценными", скелеты и погребальные приношения остались нетронутыми. За участком не ухаживали, и с годами он снова скрылся под слоем земли, а его точное местоположение было утрачено. Новый участок некрополя, который археологи начали раскапывать в марте, ранее не был известен.

"Никто не видел его со времен античности", - подчеркивает директор института Доминик Гарсия.

Колонна говорит, что команда смогла датировать захоронение вторым веком нашей эры благодаря монете, найденной во рту одного из умерших.

Thomas Samson / AFP
Скелет из древнего некрополя, обнаруженный археологамиThomas Samson / AFP

Ритуалы, обряды и подношения

Считается, что останки 50 мужчин, женщин и детей принадлежат паризиям, галльскому народу, населявшему Лютецию, когда эта рыбацкая деревня находилась под контролем Римской империи. Современное название города и произошло от имени этих первых жителей нынешней столицы Франции.

Умерших хоронили в деревянных гробах, от которых ныне остались только гвозди. Более половины тел были похоронены с подношениями, включая керамические кувшины и кубки.

Иногда в гроб или в рот умершего клали монету, чтобы гарантировать душе безопасный путь в подземный мир. "Обол Харона" предназначался для платы паромщику, который в греческой мифологии перевозил души умерших через реку Стикс.

Французские археологи нашли в могилах личные вещи: украшения, заколки, ремни. Тела хоронили полностью одетыми, иногда рядом с ними клали несколько пар обуви, которые ученые смогли "обнаружить" по крошечным гвоздикам, использовавшихся для крепления подошв.

Колонна рассказывает, что обувь клали "либо к ногам умерших, либо рядом с ними, как подношение".

"В одной из могил мы обнаружили пять пар обуви, - добавляет она. - Если ее аккуратно ставили рядом с телом, мы можем установить по гвоздям форму обуви и даже ее размер".

Археологи также нашли полный скелет свиньи и еще одного небольшого животного в яме, где, как считалось, животных приносили в жертву богам.

Thomas Sanson / AFP
Археологи из Национального института археологических исследований работают в древнем некрополе.Thomas Sanson / AFP

Начинается тщательный анализ

В отличие от последних раскопок некрополя Сен-Жак в 1800-х годах, на этот раз команда изъяла все предметы и планирует внимательно изучить каждый из них.

"Это позволит нам лучше понять жизнь паризиев через их похоронные обряды, узнать больше о них после расшифровки ДНК", - рассказывает Колонна.

Ученые также изучат керамические емкости, чтобы выяснить, что в них находилось - мед, масло или другие продукты.

Доминик Гарсия говорит, что находка интересна, поскольку древняя история французской столицы "в целом не очень хорошо известна", обнаруженные могилы "открывают окно в античный Париж".

Дополнительные источники • Le Monde

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