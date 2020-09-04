Израильские археологи нашли библейский дворец

Израильские археологи обнаружили руины древнего дворца в 3 км к югу от Старого города Иерусалима. Некоторые артефакты были аккуратно закопаны, но учёные пока не могут сказать, почему.

🚨 Historic NEW discovery! 🚨



Magnificent & rare remains of a royal structure from the time of the Kings of Judah have just been discovered in an excavation near @City_Of_David by the Israel Antiquities Authority.



📹 Yaniv Berman, @AntiquitiesIL



pic.twitter.com/RUEaNh9NDk — City of David Ancient Jerusalem (@City_of_David) September 3, 2020

Резной узор на трёх найденных капителях колонн - известный символ Иудейского царства. Он используется сейчас на израильских монетах в 5 шекелей. В заявлении Управления Древностями Израиля говорится, что эти находки - самые красивые и впечатляющие из всех, сделанных до сих пор.

Once in a lifetime Davidic dynasty symbol found in #Jerusalem.

More info: https://t.co/6HMgoviZhQhttps://t.co/XHLNDKvH1m — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 3, 2020

Дворец был построен предположительно в период Первого храма -VII-VIII вв. до н.э. и разрушен во время вавилонского нашествия в 586 году - также до нашей эры. Он мог принадлежать одному из царей Иудеи или состоятельному представителю знати. Из дворца открывался захватывающий дух вид на Город Давида - старейший населённый район Иерусалима на месте древнего города периода иевусеев.