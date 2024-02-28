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Во Франции запретили называть "стейком" и "ветчиной" продукты из растительного мяса

Франция запрещает маркировку "стейк" на вегетарианских продуктах
Франция запрещает маркировку "стейк" на вегетарианских продуктах Авторское право Credit: Canva Images
By Theo Farrant
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Французским производителям запретили маркировать продукты растительного происхождения как мясные. Нарушителям грозит штраф от 1 500 евро для физических лиц до 7 500 евро для компаний.

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Французское правительство издало указ, запрещающий использовать термины, которые традиционно ассоциируются с мясом, такие как "стейк", на этикетках вегетарианских продуктов.

"Эскалоп", "ветчина", "филе" и "рёбрышки" отныне тоже указывать нельзя.

Это решение принято в ответ на давнее требование предприятий мясной промышленности. Они считают, что наличие на этикетках терминов "вегетарианская ветчина" или "веганская колбаса" вызывает путаницу и сбивает с толку потребителей.

Продукты, изготовленные из растительного сырья, не должны называться мясом, считают власти Франции
Продукты, изготовленные из растительного сырья, не должны называться мясом, считают власти ФранцииCredit: Richard Drew/AP

Тем не менее постановление, изданное во вторник 27 февраля, разрешает некоторым продуктам, содержащим минимальное количество растительных ингредиентов, сохранять этикетки. К ним относятся, например, колбаски-мергез или кордон блю.

Штрафы за нарушение новых правил маркировки варьируются от 1 500 евро для частных лиц до 7 500 евро для компаний. Однако производителям предоставляется год на то, чтобы сбыть имеющиеся запасы, прежде чем денежное взыскание начнёт применяться.

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