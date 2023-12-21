От бараньей головы до пряничных домиков - каковы истоки рождественских кулинарных традиций Европы?

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Как бы вы ни относились к Рождеству - как к празднованию рождения Иисуса Христа или зимнего солнцестояния, - в одном мы все можем быть согласны: это время побаловать себя!

Каждая страна по-своему относится к рождественскому застолью. Британцы едят индейку, эстонцы - утку, а японцы, благодаря потрясающему маркетинговому ходу, отправляются в рестораны KFC.

Какие необычные рождественские кулинарные традиции существуют в Европе?

В каждой стране, от Швеции до Испании, есть свои кулинарные традиции. Давайте посмотрим, какие вкусные (и не очень) блюда входят в меню европейского рождественского ужина.

Смалахове, Норвегия

Баранья голова?

Западный норвежский деликатес, который изначально ели бедняки в праздничный сезон. Смалахове - это необычное скандинавское блюдо, которое готовят и употребляют в пищу.

Смалахове готовят, сначала разделив баранью голову пополам, а затем вынув мозг. После двухдневного вымачивания в воде голову солят и коптят, а затем готовят на пару. Сначала едоки нарезают уши и глаза - эти части считаются самыми вкусными и роскошными, - а затем снимают мясо с черепа.

Сегодня смалахове предлагают в основном туристам, а сами норвежцы почему-то отказываются от этого удовольствия.

Юльборд, Швеция

Вы уже слышали о доске с мясом и, возможно, даже о доске с маслом. Но слышали ли вы о юльборде?

Smörgåsbord (шведский стол) - слово, вошедшее в английский язык, но на самом деле оно происходит из шведского, как блюдо с множеством вкусных продуктов. Юльборд - рождественское переосмысление этого вкусного угощения, часто включающее в себя такие скандинавские деликатесы, как оленья колбаса и маринованная сельдь, а также ассорти из копченостей и сыров, разложенных вокруг центрального блюда - глазированной ветчины.

Буш де Ноэль, Франция

Йольское полено - это традиция многих стран, которая восходит к языческим временам, когда в дом приносили веточки вечнозеленых деревьев, чтобы отметить, что дни в конце декабря становятся длиннее.

Со временем эта церемония превратилась в десерт в виде Bûche de Noël: шоколадный бисквит с кремом и марципановой оберткой.

Праздник семи рыб, Италия

Традиционно адвент - время для самоотречения, созерцания и соблюдения религиозных обрядов, так что может быть лучше для ужина из семи блюд?

По этой южно-итальянской традиции местные жители едят семь блюд, приготовленных из рыбы. В некоторых регионах их количество может достигать 10 или даже 20.

Праздник, который отмечается в канун Рождества, перекочевал в Америку вместе с итальянской диаспорой и теперь является трансконтинентальной традицией.

Польский карп, Польша

В Польше, как и во многих других европейских странах, канун Рождества - это большой день с традиционной трапезой, включающей свекольный борщ и квашеную капусту.

Кульминация этой трапезы - польский карп, которого традиционно вылавливают задолго до Рождества и держат живым в большом ведре или ванне, пока не придет время убить, очистить от чешуи и разделать.

Вегетарианский сочельник, Болгария

Как и итальянцы, болгары сумели превратить период поста в тематический праздник.

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В этой православной стране 40 дней перед Рождеством - время поста, поэтому, естественно, накануне Рождества (главного дня праздничного периода) подается специальная еда. По традиции тут обходятся без мяса.

На столе должно быть нечетное количество блюд, и обязательно - грецкие орехи, расколов которые, можно узнать свою судьбу на год вперед.

Самая большая в мире пряничная деревня, Норвегия

Мы начали с Норвегии, поэтому закончим ею же.

В остальное время года пряничные домики могут ассоциироваться с ведьмами, но на Рождество они становятся очаровательным угощением для всей семьи. С 1990-х годов в приморском городе Берген (Норвегия) проводятся пряничные конкурсы, и теперь здесь ежегодно создается самая большая в мире пряничная деревня.

Может быть, технически это и не то, что все любят к чаю, но на само шоу, безусловно, очень приятно смотреть!