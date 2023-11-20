Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

By Euronews

Ее называли "самой политически активной первой леди со времен Элеоноры Рузвельт". Вместе с супругом они основали благотворительный центр, в рамках которого Розалин сосредоточилась на защите прав женщин и охране психического здоровья

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На 97-м году жизни мирно в кругу семьи скончалась Розалин Картер.

В мае у жены 39-го президента США Джимми Картера была диагностирована деменция, и в минувшую пятницу она стала получать хосписную помощь на дому, как и ее 99-летний супруг.

Розалин Картер была первой леди в 1977-1981 гг. во время единственного срока пребывания ее мужа на посту президента США.

Американские СМИ отмечают, что она "профессионализировала" роль первой леди, став "самой политически активной первой леди со времен Элеоноры Рузвельт"

После того как Джимми Картер проиграл Рональду Рейгану, бывший президент и первая леди основали благотворительный Центр Картера, в рамках которого Розалин сосредоточилась на защите прав женщин и охране психического здоровья.

Чета Картеров была самой долгоживущей президентской парой в истории, они поженились в 1946 году.