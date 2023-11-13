Помощь друга: близкие подберут вам пару в Tinder

Не то чтобы раньше никто не давал друзьям и родственникам "порулить" культовым приложением в поиске советов и "свежего взгляда". Теперь делать это будет ещё проще.

РЕКЛАМА

Свайп вправо или свайп влево? В приложении Tinder появилась новая функция, позволяющая близким пользователей помочь им с выбором.

Благодаря функции Matchmaker в приложении для знакомств каждый может предоставить доступ к своему аккаунту в течение 24 часа, чтобы старший брат, бабушка или коллега могли порекомендовать понравившиеся им профили.

Функция, которую Tinder называет "командным видом спорта", позволит пользователю выбрать группу "экспертов", которым будут отправлены профили. Они не смогут никого отклонить, но смогут дать рекомендации.

Пользователь Tinder увидит кандидатуры, понравившиеся его "сватам", и только после этого сможет принять окончательное решение.

Чем же парни будут заниматься в пивной? sydaproductions @canva

Tinder был запущен в сентябре 2012 года, с тех пор он радикально изменил то, как мы знакомимся с новыми людьми и находим партнёров. Табу на поиск отношений в Интернете давно исчезли, и в приложении найдётся контингент на любой вкус: от приверженцев моногамии до адептов свободных отношений и тех, кто ещё не определился.

Делиться скриншотами и показывать понравившиеся профили друзьям и родным – явление обычное, многие уже давно просят своих товарищей делать за них свайпы. Теперь эту практику признали в Tinder.

"На протяжении многих лет одинокие люди просили своих друзей помочь им найти пару в Tinder, теперь делать это ещё проще благодаря Tinder Matchmaker", – отметила Мелисса Хобли, директор по маркетингу онлайн-сервиса.

Это также связано с тем, что пользователи начинают уставать от дейтинг-приложений, основанных на пролистывании. По данным TechCrunch, молодые пользователи, особенно зумеры, заводят знакомства в традиционных социальных сетях, таких как Instagram.

Bumble, BFF и Meetup и другие сервисы стали популярными способами поддержания платонических отношений.

Зависимость поколения Z от TikTok используется стартапами Candid, Ditto, IRLY и Snack, которые предлагают "более динамичный и аутентичный опыт" на основе видео.

Какие приложения для знакомств наиболее популярны в Европе?

В то время как за некоторыми платформами закрепилась не самая серьёзная репутация, другие нацелены на создание более прочных связей. По мере расширения рынка онлайн-знакомств возникают более персонализированные предложения.

Так что же ищут европейцы, скачивая очередное приложение?

Тиндер-брейнсторминг. View Apart @canva

По данным сайта apptweak.com, Tinder входит в тройку самых популярных дейтинг-приложений в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.

Следующими по количеству загрузок в период с 8 августа 2021 года по февраль 2022 года стали приложения Bumble и Badoo.

В то время как в Северной Америке лидирует приложение Bumble, в Европе оно, как правило, не входит в число самых популярных.

А вот Badoo возглавляет хит-парад во Франции, Испании и Италии.

Badoo входит в империю Bumble. Приложение было создано российским бизнесменом Андреем Андреевым в 2006 году. Оно ориентировано на молодую аудиторию и предназначено для дружбы, отношений и "одноразовых" свиданий, а также предлагает множество специальных функций, включая посещение профиля в видеочате, лайки, оценки и отправку музыки.

В Великобритании в тройку лидеров вошёл сервис Hinge, который ориентирован на отношения. Он подбирает кандидатов, с которыми у пользователя есть общие друзья в Facebook.

РЕКЛАМА

В Германии и Италии наиболее популярным оказалось немецкое приложение Lovoo, где вам подбирают профили по схожести характеров и местоположению.

Также популярны два французских приложения для знакомств: Happn, которое позволяет найти людей, с которыми вы пересекались на улице, в кафе, метро или музее, а также Meetic – платный сервис для тех, кто ищет долгосрочные отношения.

Meetic стало самым быстрорастущим приложением в январе 2022 года. Оно не вошло в тройку лидеров по количеству загрузок на родине, но вошло в тройку лидеров в Испании в период с 8 августа 2021 года по февраль 2022 года.