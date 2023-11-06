"Молодые монархи": новые поп-иконы Европы

Испанская принцесса Леонор, которой только что исполнилось 18 лет, завоёвывает поклонников по всему миру. Многие представители престижных династий делают карьеру в моде и спорте или становятся королями... TikTok и Instagram.

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Европа по-прежнему находится на волне "леонормании" после того, как на этой неделе пиренейское королевство с размахом отметило совершеннолетие наследницы престола.

В свой 18-й день рождения принцесса Астурийская Леонор принесла присягу на верность конституции Испании. Церемония, которую в прямом эфире освещали все главные испаноязычные СМИ планеты, породила миллионы восторженных комментариев в социальных сетях.

Несмотря на то, что большинство европейских стран – республики, а в 12 монархиях континента августейшие особы не обладают реальной властью, представители правящих династий вливаются в поп-пейзаж и даже становятся лидерами мнений.

Пожалуй, самая известная из всех королевских семей – британская, но, несмотря на личные качества монарших особ и труд пиарщиков, королю Карлу и королеве Камилле, которым уже за 70, не так просто завоевать популярность среди молодого поколения. Принцу Уильяму и его супруге Кэтрин уже за 40, а их дети ещё слишком малы, чтобы вызывать ажиотаж в TikTok.

На континенте картина совсем иная.

Наряду с Леонор, в Европе немало молодых принцев и принцесс, которые каждый день вдохновляют поклонников монархии.

Николай Датский

Несмотря на то, что бабушка оставила ему лишь титул графа Монпеза, 24-летнего Николая многие по-прежнему называются принцем датским.

Внук королевы Маргрете II строит карьеру в модельном бизнесе.

Известный своими "бритвенно-острыми" скулами, он дебютировал на подиуме в 2018 году на Лондонской неделе моды, представляя коллекцию британского бренда Burberry.

Николай Датский во время показа мужской одежды Dior Homme в Париже. Stephane Cardinale/Corbis/Getty

Теперь он представляет французский люксовый дом Dior Homme, участвуя в показах и снимаясь в рекламных кампаниях.

При этом, по словам тех, кому приходилось с ним работать, датский аристократ не витает в облаках, он прост, приветлив и неприхотлив.

Королева Маргрете лишила титулов четырёх детей своего младшего сына, заявив, что это делается "для их блага" и для того, чтобы они строили свою жизнь в будущем, как пожелают, не оглядываясь на обязанности членов королевской семьи.

В 2021 году Николай появился на обложке украинского Vogue Man. В интервью журналу он назвал себя "открытым и приземлённым", добавив, что любит повеселиться.

Сейчас я живу обычной, очень приятной жизнью. Единственное – меня всегда и везде узнают.



Я – расслабленный парень, как и большинство людей моего возраста. Николай Датский

Элоизе Оранская-Нассау

Аристократка и актриса занимает пятое место в порядке наследования нидерландского престола. Элоизе – внучка бывшей королевы Беатрикс и племянница правящего короля Виллема-Александра.

У "королевы селфи" 425 тысяч подписчиков только в Instagram. Как истинная представительница поколения Z она обращается к своей публике с призывами выбирать более экологичные бренды, продаёт винтажную одежду, даёт советы в области моды и красоты.

Её карьера – это то, о чём мечтают начинающие "создатели контента".

В начале этого года Элоизе выступила в качестве судьи на голландском реалити-шоу Nikkie's Makeup Mansion. В 2021 году она выпустила книгу Learning By Doing, в которой говорится о путешествиях, одежде и еде.

После отречения от престола её бабушки Беатрикс в 2013 году Элоизе больше не является "старшим" членом королевской семьи. Она не часто рассказывает о своём происхождении в социальных сетях, но её популярность, безусловно, отчасти объясняется престижем Оранской династии.

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Принцесса Александра Люксембургская

32-летняя Александра, единственная дочь Великого герцога и герцогини Люксембургских, фактически была исключена из линии престолонаследия маленького государства до 2011 г, когда было принято абсолютное первородство в отношении потомков Великого герцога Анри.

Это означает, что короноваться может только первенец главы герцогского дома, при этом женщины и мужчины имеют равные права престолонаследия. После вступления в силу этого постановления она стала шестой в очереди на престол.

Александра училась во Францисканском университете Стьюбенвилля в США и в Париже, где изучала философию.

Свадьба на Лазурном берегу, Борм-ле-Мимоза, Франция. Arnold Jerocki/Getty Images

В 2017 году Александра закончила обучение в Тринити-колледже в Дублине, где получила награду Ирландской школы экуменики за учёную степень в области межконфессиональных исследований со специализацией в области разрешения конфликтов.

В ноябре 2022 года принцесса объявила о своей помолвке с Николя Багори, бывшим учителем и директором публикаций в католическом издательстве, в апреле этого года они сыграли свадьбу.

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Принцесса Александра Ганноверская

Несмотря на немного вводящий в заблуждение титул, Александра на самом деле занимает 13-е место в линии наследования престола Монако.

Александра – дочь главы дома Эрнста Августа V Брауншвейгского и Каролины Монакской, давней музы покойного Карла Лагерфельда, а также племянница правящего князя Монако Альбера II.

Её знаменитая бабушка, великая актриса Грейс Келли, умерла за 17 лет до рождения Александры.

Юная аристократка занималась фигурным катанием и даже представляла Монако на Европейском юношеском Олимпийском фестивале.

Александра Ганноверская на показе Christian Dior в Париже. Pascal Le Segretain/Getty Images

Александру можно часто увидеть в первом ряду на показах ведущих дизайнеров.

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По линии отца Эрнста Августа фон Ганновера она является потомком королевы Великобритании Виктории и короля Дании Кристиана IX.

Виктория де Маричалар-и-Борбон

Двоюродная сестра испанской принцессы Леонор, принцесса Виктория, также любима поклонниками королевских особ.

Племянница правящего короля Филиппа VI – пятая в очереди на престол Испании после своих кузин, дочерей монарха Леонор и инфанты Софии, своей матери инфанты Елены и своего брата Фелипе.

Учитывая, что в ближайшее время ей вряд ли удастся стать королевой Испании, 23-летняя девушка использует шанс заявить о себе в социальных сетях.

Только в Instagram у неё 264 000 подписчиков.

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Виктория де Маричалар-и-Борбон на мероприятии дома Moët & Chandon в Мадриде Beatriz Velasco/Getty

Известную своей любовью к моде Викторию уже давно сравнивают с её стильной тётей.

Виктория также произвела фурор на TikTok: её появление в ролике испанской поп-звезды Омара Монтеса набрало миллионы просмотров всего за 24 часа.

Она популярна и за пределами страны: часто появляется на неделях моды и сотрудничает с такими престижными брендами, как Longchamp, публикуя свои посты в социальных сетях.

Фердинанд Звонимир фон Габсбург

Если бы Австро-Венгерская империя всё ещё существовала, Фердинанд вскоре стал бы её правителем. Его дед, Отто фон Габсбург, был последним кронпринцем до распада империи в ноябре 1918 года.

Семья Габсбургов по-прежнему пользуется огромным влиянием в Европе, но Фердинанд решил заявить о себе в довольно необычной сфере.

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Он успешный автогонщик: в настоящее время претендент на наследственный титул эрцгерцог Австрийский участвует в Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA в составе команды WRT и в Европейской серии Ле-Ман в составе команды Prema.

В 2021 году Фердинанд выиграл "24 часа Ле-Мана" и чемпионат мира FIA по гонкам на выносливость в классе LMP2.

Несмотря на то, что однажды он станет главой дома Габсбургов, пока ему неплохо в статусе успешного гонщика и иконы стиля.