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"Молодые монархи": новые поп-иконы Европы

Новое поколение аристократов настолько популярно, что это может помочь удержать многие страны от республиканских поползновений.
Новое поколение аристократов настолько популярно, что это может помочь удержать многие страны от республиканских поползновений. Авторское право Euronews
By Saskia O'Donoghue
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Испанская принцесса Леонор, которой только что исполнилось 18 лет, завоёвывает поклонников по всему миру. Многие представители престижных династий делают карьеру в моде и спорте или становятся королями... TikTok и Instagram.

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Европа по-прежнему находится на волне "леонормании" после того, как на этой неделе пиренейское королевство с размахом отметило совершеннолетие наследницы престола. 

В свой 18-й день рождения принцесса Астурийская Леонор принесла присягу на верность конституции Испании. Церемония, которую в прямом эфире освещали все главные испаноязычные СМИ планеты, породила миллионы восторженных комментариев в социальных сетях.

Несмотря на то, что большинство европейских стран – республики, а в 12 монархиях континента августейшие особы не обладают реальной властью, представители правящих династий вливаются в поп-пейзаж и даже становятся лидерами мнений.

Пожалуй, самая известная из всех королевских семей – британская, но, несмотря на личные качества монарших особ и труд пиарщиков, королю Карлу и королеве Камилле, которым уже за 70, не так просто завоевать популярность среди молодого поколения. Принцу Уильяму и его супруге Кэтрин уже за 40, а их дети ещё слишком малы, чтобы вызывать ажиотаж в TikTok. 

На континенте картина совсем иная.

Наряду с Леонор, в Европе немало молодых принцев и принцесс, которые каждый день вдохновляют поклонников монархии.

Николай Датский

Несмотря на то, что бабушка оставила ему лишь титул графа Монпеза, 24-летнего Николая многие по-прежнему называются принцем датским. 

Внук королевы Маргрете II строит карьеру в модельном бизнесе. 

Известный своими "бритвенно-острыми" скулами, он дебютировал на подиуме в 2018 году на Лондонской неделе моды, представляя коллекцию британского бренда Burberry.

Николай Датский во время показа мужской одежды Dior Homme в Париже.
Николай Датский во время показа мужской одежды Dior Homme в Париже.Stephane Cardinale/Corbis/Getty

Теперь он представляет французский люксовый дом Dior Homme, участвуя в показах и снимаясь в рекламных кампаниях.

При этом, по словам тех, кому приходилось с ним работать, датский аристократ не витает в облаках, он прост, приветлив и неприхотлив.

Королева Маргрете лишила титулов четырёх детей своего младшего сына, заявив, что это делается "для их блага" и для того, чтобы они строили свою жизнь в будущем, как пожелают, не оглядываясь на обязанности членов королевской семьи.

В 2021 году Николай появился на обложке украинского Vogue Man. В интервью журналу он назвал себя "открытым и приземлённым", добавив, что любит повеселиться. 

Сейчас я живу обычной, очень приятной жизнью. Единственное – меня всегда и везде узнают.

Я – расслабленный парень, как и большинство людей моего возраста.
Николай Датский

Элоизе Оранская-Нассау

Аристократка и актриса занимает пятое место в порядке наследования нидерландского престола. Элоизе – внучка бывшей королевы Беатрикс и  племянница правящего короля Виллема-Александра. 

У "королевы селфи" 425 тысяч подписчиков только в Instagram. Как истинная представительница поколения Z она обращается к своей публике с призывами выбирать более экологичные бренды, продаёт винтажную одежду, даёт советы в области моды и красоты. 

Её карьера – это то, о чём мечтают начинающие "создатели контента".

В начале этого года Элоизе выступила в качестве судьи на голландском реалити-шоу Nikkie's Makeup Mansion. В 2021 году она выпустила книгу Learning By Doing, в которой говорится о путешествиях, одежде и еде.

После отречения от престола её бабушки Беатрикс в 2013 году Элоизе больше не является "старшим" членом королевской семьи. Она не часто рассказывает о своём происхождении в социальных сетях, но её популярность, безусловно, отчасти объясняется престижем Оранской династии.

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Принцесса Александра Люксембургская

32-летняя Александра, единственная дочь Великого герцога и герцогини Люксембургских, фактически была исключена из линии престолонаследия маленького государства до 2011 г, когда было принято абсолютное первородство в отношении потомков Великого герцога Анри. 

Это означает, что короноваться может только первенец главы герцогского дома, при этом женщины и мужчины имеют равные права престолонаследия. После вступления в силу этого постановления она стала шестой в очереди на престол.

Александра училась во Францисканском университете Стьюбенвилля в США и в Париже, где изучала философию.

Свадьба на Лазурном берегу, Борм-ле-Мимоза, Франция.
Свадьба на Лазурном берегу, Борм-ле-Мимоза, Франция.Arnold Jerocki/Getty Images

В 2017 году Александра закончила обучение в Тринити-колледже в Дублине, где получила награду Ирландской школы экуменики за учёную степень в области межконфессиональных исследований со специализацией в области разрешения конфликтов.

В ноябре 2022 года принцесса объявила о своей помолвке с Николя Багори, бывшим учителем и директором публикаций в католическом издательстве, в апреле этого года они сыграли свадьбу.

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Принцесса Александра Ганноверская

Несмотря на немного вводящий в заблуждение титул, Александра на самом деле занимает 13-е место в линии наследования престола Монако.

Александра – дочь главы дома Эрнста Августа V Брауншвейгского и Каролины Монакской, давней музы покойного Карла Лагерфельда, а также племянница правящего князя Монако Альбера II.

Её знаменитая бабушка, великая актриса Грейс Келли, умерла за 17 лет до рождения Александры.

Юная аристократка занималась фигурным катанием и даже представляла Монако на Европейском юношеском Олимпийском фестивале.

Александра Ганноверская на показе Christian Dior в Париже.
Александра Ганноверская на показе Christian Dior в Париже.Pascal Le Segretain/Getty Images

Александру можно часто увидеть в первом ряду на показах ведущих дизайнеров.

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По линии отца Эрнста Августа фон Ганновера она является потомком королевы Великобритании Виктории и короля Дании Кристиана IX.

Виктория де Маричалар-и-Борбон

Двоюродная сестра испанской принцессы Леонор, принцесса Виктория, также любима поклонниками королевских особ.

Племянница правящего короля Филиппа VI – пятая в очереди на престол Испании после своих кузин, дочерей монарха Леонор и инфанты Софии, своей матери инфанты Елены и своего брата Фелипе.

Учитывая, что в ближайшее время ей вряд ли удастся стать королевой Испании, 23-летняя девушка использует шанс заявить о себе в социальных сетях.

Только в Instagram у неё 264 000 подписчиков.

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Виктория де Маричалар-и-Борбон на мероприятии дома Moët & Chandon в Мадриде
Виктория де Маричалар-и-Борбон на мероприятии дома Moët & Chandon в МадридеBeatriz Velasco/Getty

Известную своей любовью к моде Викторию уже давно сравнивают с её стильной тётей.

Виктория также произвела фурор на TikTok: её появление в ролике испанской поп-звезды Омара Монтеса набрало миллионы просмотров всего за 24 часа.

Она популярна и за пределами страны: часто появляется на неделях моды и сотрудничает с такими престижными брендами, как Longchamp, публикуя свои посты в социальных сетях.

Фердинанд Звонимир фон Габсбург

Если бы Австро-Венгерская империя всё ещё существовала, Фердинанд вскоре стал бы её правителем. Его дед, Отто фон Габсбург, был последним кронпринцем до распада империи в ноябре 1918 года.

Семья Габсбургов по-прежнему пользуется огромным влиянием в Европе, но Фердинанд решил заявить о себе в довольно необычной сфере.

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Он успешный автогонщик: в настоящее время претендент на наследственный титул эрцгерцог Австрийский участвует в Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA в составе команды WRT и в Европейской серии Ле-Ман в составе команды Prema.

В 2021 году Фердинанд выиграл "24 часа Ле-Мана" и чемпионат мира FIA по гонкам на выносливость в классе LMP2.

Несмотря на то, что однажды он станет главой дома Габсбургов, пока ему неплохо в статусе успешного гонщика и иконы стиля.

Дополнительные источники • перевод и адаптация: Alexander Kazakevich

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