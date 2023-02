"Сначала секс, потом кофе": свидания в разных странах Европы

Во французском языке не существует слова "свидание" — если вы вместе, то вы вместе. Флиртуете с финским мужчиной? Готовьтесь к неловкому молчанию. В сексуально раскрепощенной Исландии вам отровенно ответят на любой намек на секс на одну ночь — и, возможно, вы станете Kviðsystur или Kviðmágar (так называют двух людей, которые спали с одним и тем же человеком).

Культурные различия в знакомствах в разных частях Европы стали своего рода навязчивой идеей для блогера Марины Яковлевой, которая родилась в русско-украинской семье в Москве и с 12 лет росла в канадском Торонто.

В 2013 году девушка основала Dating Beyond Borders — YouTube-канал с 625 тыс. подписчиков и 190 млн просмотров, посвященный тенденциям в отношениях по всему миру.

"Чем больше опыта я получала от знакомств с мужчинами в разных странах, тем больше меня увлекала эта концепция", — говорит Марина Яковлева, которая работала преподавателем в Панаме, когда у нее впервые возникла идея начать опрашивать людей по всему миру об их взглядах на секс, язык и любовь.

"Некоторое время я топталась на месте почти без результатов. Но когда я уволилась с работы, я посвятила все свои дни тому, чтобы сделать канал реальностью".

YouTube переполнен эстетически привлекательными влогами о путешествиях, которые показывают еду, искусство, роскошные пентхаусы и многое другое, Марина Яковлева заметила, что один элемент культуры часто отсутствует: свидания.

Будь то интрижка или долгосрочные отношения, связь с другими людьми является неотъемлемой частью опыта многих путешественников — и, все чаще, цифровых кочевников — за границей.

"Любовь любовью, но культурные различия могут разрушить отношения, особенно если о них не говорить", — считает блогер.

Многие из её видеороликов посвящены культурным стереотипам, обыгрываемым в скетчах —например, You Know You're Dating a French Woman When... ("Вы знаете, что встречаетесь с француженкой, когда..."), но другие, такие как Single's Guides ("Гиды холостяка"), используют более документальный подход: в них местные жители отвечают на вопросы о своих привычках в отношениях. Самый популярный ролик в этой серии — про Исландию, где, как оказалось, много поклонников случайного секса.

Контент Марины Яковлевой распространяется и на других платформах, таких как Instagram и TikTok (1,4 млн лайков), где в центре роликов — человек, что нашло отклик у зрителей, желающих сделать выводы о своем опыте отношений.

В процессе создания контента блогер стала в некотором роде экспертом по вопросам свиданий, особенно в Европе, и даже написала книгу под названием "Секс до кофе: руководство по знакомствам в Скандинавии".

Вот её советы, как избежать потенциальных культурных конфликтов в период ухаживания.

Нидерланды

Каналы в Нидерландах идеально подходят для воспоминаний о ваших романтических неудачах Canva

Будьте прямы

"Если у нидерландца есть свое мнение, он не будет ходить вокруг да около — в отличие от британцев, которым часто требуется сказать десять предложений, чтобы дойти до сути".

Цените искренность

"Нидерландцы также считают, что одна из самых необходимых вещей — быть приземленным, искренним и настоящим".

Франция

Вы знаете, что Эйфелева башня просто должна была где-то появиться Canva

Voulez-vous un rendez-vous?

"Во Франции нет слова "свидание"! Самое близкое к нему — rendez-vous — "рандеву", которое также используется, когда говорят об официальных и дружеских встречах".

Ведите себя непринужденно

"Французы обычно не устраивают стандартные свидания в стиле интервью (ситуацию несколько изменили приложения для знакомств)", — говорит Марина Яковлева, подчеркивая, что шумные вечеринки — обычное дело, а свидания носят более непринужденный характер.

"Здесь меньше правил и ярлыков (например, на третьем свидании у нас был секс, надо поговорить), больше стремления понять, привлекаете ли вы друг друга, и просто плыть по течению".

Но не слишком непринужденно

"Во Франции не стоит одеваться слишком небрежно (это, конечно, зависит от региона, так как Северная Франция более непринужденная), но в целом утонченный и элегантный внешний вид — ключевой момент".

Великобритания

Пиво и подколы в британском баре с традиционной атмосферой Canva

Без юмора никуда

"Если и есть одно слово, которое нужно иметь в виду при знакомстве с британцем, так это "подколы", — отмечает Марина Яковлева, — banter — это британский сленг, означающий поддразнивающие замечания, которыми небрежно перебрасываются друзья.

Если вы задаетесь вопросом, как разговорить британскую девушку, забудьте о комплиментах, используйте юмор. Если британский парень подшучивает над вами, это может быть потому, что вы ему нравитесь. Игривость, сарказм и юмор используются для установления взаимопонимания и связи между людьми".

Германия

"Берлин", написано на неоновой вывеске Canva

Никаких шуточек

"Немцы — прагматичная и практичная группа людей и предпочитают взвешивать ситуацию, а не предаваться чувствам. Они не ходят вокруг да около, а предпочитают быть честными и прямолинейными в своих намерениях".

Уважайте границы

"Немцы предпочитают не торопиться в построении отношений, не торопят события. Имейте в виду, что немцы очень ценят свою частную жизнь и личное пространство, поэтому они не будут так же открыто говорить о своей личной жизни и чувствах, как в других странах".

Финляндия

Застенчивые парни

"Если вы идете на свидание с финном, приготовьтесь к тому, что вам придется много молчать. Тишина некомфортна только для вас, не для финна, они вполне могут долго находиться в ней", — говорит Марина Яковлева.

"Поскольку финны и шведы не являются прирожденными собеседниками, вам, возможно, придется инициировать гораздо больше, чем вы привыкли. Либо задавать вопросы, либо рассказывать о себе и надеяться, что ваш собеседник откроется".

Сильные девушки

"В Финляндии царит равенство, и гендерных ролей почти нет. Часто именно женщины занимают ведущую позицию — они могут написать парню первыми, и финским мужчинам нравится такая напористость".

Португалия

Влюбиться в Лиссабон — легко, а вот влюбиться в Лиссабоне? Уже не очень Canva

Не торопитесь

"Португалия сейчас популярна как центр цифровых кочевников, но на самом деле это всё еще очень традиционная страна. Я прожила там почти два года, и когда я впервые приехала и начала расспрашивать людей о знакомствах, португальские мужчины поделились, что, поскольку это все еще такое консервативное место, в них довольно трудно ориентироваться.

В Лиссабоне, например, все еще сохраняется деревенский менталитет. Люди болтают, и португальские женщины беспокоятся о том, что могут потерять лицо, или что их друзья будут сплетничать, поэтому делают так, чтобы парням было очень трудно подойти к ним, а затем заставляют их "плясать под их дудку".

В целом, люди не торопятся, и для серьезных отношений может потребоваться больше времени (конечно, это зависит от того, большой это город или деревня)".

Испания

Люди веселятся — будем надеяться, что конфетти не упадут к ним в бокалы Canva

Больше страсти!

"Очень сексуально раскрепощенные испанцы не боятся быть непринужденными и наслаждаться случайным сексом. Страсть, физическая привязанность, общительность и вечеринки (допоздна!) —важная часть культуры.

У большинства испанцев нет проблем с высказыванием своего мнения без особого фильтра, а испанские женщины очень независимы".

Скандинавия (Швеция, Норвегия и Дания)Сначала секс, потом отношения

"Скандинавы очень либеральны в вопросах секса. Они открыто говорят об этом с детства, их поощряют к здоровой сексуальной жизни, и во всех трех странах люди постоянно знакомятся".

Забудьте об устаревших гендерных ролях

"Если вы привыкли покупать в баре напитки женщинам, которые вам нравятся, то в Скандинавии это может быть воспринято не очень хорошо. Как уже говорилось, скандинавские женщины не любят быть чем-то обязанными и не хотят, чтобы их покупали. Они не возьмут напиток, если вы им не понравились, и, скорее всего, предложат вам выпить в ответ, если вы им понравились.

Скандинавские мужчины также считают независимость и самодостаточность сексуальными. Они не захотят быть вашим рыцарем в сияющих доспехах, они хотят быть членом команды".

Не хвастайтесь

"Хвастовство — это большое "нет-нет" во всех скандинавских странах. Будьте искренни и не переусердствуйте. Не перебарщивайте с комплиментами и жестами, не делайте из себя "мачо" (это также относится к Нидерландам и Германии)".