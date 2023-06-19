"Ни за что бы не поменяла свою сексуальную ориентацию": 82-летняя Мириам Маргулис на обложке Vogue

Британо-австралийская актриса дала откровенное интервью и снялась обнажённой для июльского номера британского журнала Vogue, посвящённого знаковым фигурам сообщества ЛГБТК+.

Мириам Маргулис уже всё всем доказала: на родине, в Великобритании, её давно считают национальным достоянием, и появление актрисы на обложке журнала Vogue, да ещё в 82 года, лишь подтвердило её статус иконы.

Карьера Маргулис охватывает шесть десятилетий: в 1993 году она была удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль миссис Минготт в фильме Мартина Скорсезе "Эпоха невинности". Другой важной вехой стало её участие в серии фильмов о Гарри Поттере: в 2002 и 2011 годах она сыграла роль профессора травологии Помоны Стебель. Публика также помнит её по сериалу "Чёрная гадюка" ("Blackadder").

Номер с Мириам Марголис выйдет 20 июня. Tim Walker

Актриса, известная своим сильным характером, острым языком и провокационными интервью, появилась в июльском выпуске британского Vogue вместе с другими яркими фигурами ЛГБТК+, включая Жанель Моне ("Лунный свет"), объявившая о своей небинарности, и Беллу Рэмзи ("Одни из нас", "Игра престолов"), определяющую себя как гендерфлюида.

Маргулис предстала на обложке в синем атласном платье с сетчатой вуалью на лице, на ней также было жемчужное ожерелье. На обложке номера размещена фраза: "Гордость и радость". В интервью актриса говорит, что "никогда не испытывала стыда" за свою сексуальную ориентацию.

В 1966 году, когда в Великобритании однополые отношения ещё были криминализированы, она совершила каминг-аут.

Актриса призналась, что в 1980-х, когда свирепствовала эпидемия ВИЧ, а эффективной антиретровирусной терапии не существовало, она потеряла 34 друга.

Несмотря на это, она говорит, что "ни за что бы не поменяла свою сексуальную ориентацию", ведь"геям и лесбиянкам очень повезло – мы не живём в мире условностей".

Чай и мода – Мириам Марголис в британском Vogue. Tim Walker

Маргулис изучала английский язык в престижном Кембриджском университете, где она впервые вышла на сцену любительского театрального клуба "Footlights", через который пройдут такие известные комики, как Стивен Фрай и Хью Лори – будущие звёзды "Чёрной гадюки".

Во время учёбы в университете Маргулис участвовала в первой серии викторины BBC "University Challenge". По её словам, она была одной из первых, кто произнес слово "fuck" на британском телевидении.

Откровенность и остроумие подарили ей едва ли не больше поклонников, чем её актёрская игра. Безумные байки и рассказы о перипетиях её личной жизни, часто становились мемами.

Вот что она сказала по этому поводу в интервью Vogue, которое выйдет с иллюстрациями гениального Тима Уокера: "Не бояться быть тем, кто вы есть, – это позиция силы. Мы все так не уверены в себе. Я всегда старалась сделать всё, чтобы люди вокруг меня чувствовали себя в своей тарелке".

Мириам Маргулис на премьере фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2", 2011 год. Getty Images

В июльском выпуске Vogue наряду с Маргулис появятся интервью и других видных представителей сообщества ЛГБТК+. Эти идея принадлежала уходящему главному редактору Эдварду Эннинфулу.

В апреле легендарный журнал впервые поместил на обложку моделей-инвалидов. В 2020 году обладательница премии "Оскар" Джуди Денч, которой тогда было 85 лет, стала самой пожилой звездой, украсившей обложку Vogue.

Хотя Эннинфул объявил в начале лета о своём уходе, его преемники, скорее всего, продолжат движение в сторону ещё большей инклюзивности в индустрии моды. Этот тренд подхватили и его конкуренты среди международных глянцевых изданий.

В мае на обложке Sports Illustrated появилась 81-летняя телеведущая Марта Стюарт в купальнике, а на обложку апрельского выпуска филиппинского Vogue попала 106-летняя хранительница племенного искусства татуировок мамбабаток Апо Вханг-Од.

Июльский номер британского Vogue появится в продаже во вторник 20 июня.