"Живу с родителями": почему молодежь в Ирландии и Италии не может позволить себе отдельное жилье?

Во втором выпуске серии из трех частей Euronews исследует, как туризм оказывается одновременно и благом, и проклятием для молодых людей, желающих купить или арендовать жилье в Италии и Ирландии.

Конкуренция с туристами

Очаровательные озера, всемирно известная гастрономия, климат и историческое наследие Италии привлекают миллионы туристов каждый год. В 2022 году страну посетили около 56 миллионов иностранцев, что близко к уровню до начала пандемии COVID-19.

Хотя туризм является одной из основных движущих сил третьей по величине экономики Европы, местные жители наиболее популярных среди туристов городов Италии, таких как Милан, Рим, Венеция и Неаполь, вынуждены конкурировать с приезжающими на короткий срок путешественниками.

Онлайн-сервис Airbnb, который помогает владельцам недвижимости сдавать дома или комнаты приезжим, заработал в Италии в 2008 году. По словам Фабио Скриванти, который живет и работает в Венеции, это стало настоящим кошмаром для местных жителей, нуждающихся в доступном жилье.

"Венецианские домовладельцы обнаружили, что выгоднее размещать свою недвижимость на Airbnb, чем сдавать ее на долгий срок", - рассказывает он Euronews.

"Местные жители не могут позволить себе платить за комнату, скажем, 80 евро за ночь, как за ночлег в отеле. Если им придется считаться с этими ценами, то месяц аренды обойдется в 2400 евро. Это безумие, я бы точно не смог себе этого позволить", - говорит он.

"Мне 29 лет, я получил степень магистра и работаю по профессии, на которую учился в университете. У меня большой опыт. Но зарплаты в Италии невысокие. Люди моего возраста не могут позволить себе аренду жилья, не говоря уже о собственном доме, многие мои друзья до сих пор живут дома с родителями, потому что так проще", - рассказывает Фабио.

"Мне повезло, я нашел квартиру, где живут еще несколько человек, и хозяин сдал мне комнату по хорошей цене", - добавляет он.

Астрономическая арендная плата в некоторых крупных городах Италии также затрудняет городским жителям возможность внести первоначальный взнос по ипотеке. По данным крупнейшей в Европе онлайн-платформы по аренде жилья Housing Everywhere, Милан является одним из самых дорогих городов Европы.

Лючии Пиццименти - 35 лет, она инженер-эколог, живет и работает в Милане.

"Я живу у бабушки, у которой есть свободная комната в квартире. Не хочу платить за маленькую квартиру 800 евро", - рассказала она Euronews.

Лючия искала доступное для покупки жилье в Милане в течение последних семи лет, но недавно ей пришлось расширить район поиска до пригородов и близлежащих населенных пунктов, чтобы найти хотя бы что-то по карману.

Пока начинающие арендаторы и домовладельцы в Италии продолжают бороться с нашествиями туристов после пандемии и ростом цен на жилье, отсутствие краткосрочных вариантов размещения в Ирландии отталкивает туристов от посещения Изумрудного острова.

Ирландская конфедерация индустрии туризма (ITIC) утверждает, что рост цен на краткосрочную аренду оказывает негативное влияние на сектор туризма, и что треть туристических мест за пределами столицы находится под государственными контрактами на жилье, служащее для размещения беженцев и лиц, ищущих убежища. Только в графстве Донегол более половины туристических мест подписали контракты с правительством.

В первом квартале 2023 года Ирландию посетили на 16% меньше туристов, чем в январе-марте 2019 года. Поскольку ирландские поставщики туристических услуг пытаются достичь допандемийного уровня посещаемости, многие опасаются, что повышение цен поставит под угрозу долгосрочную репутацию Ирландии.

Некуда идти

Миграционный кризис в Европе и его последствия в виде нехватки жилья сказываются как на беженцах, так и на местных жителях.

По данным Ирландского совета по делам беженцев, стремительное увеличение числа просителей убежища, в частности из Украины, выявило недостатки жилищной политики Ирландии.

На сегодняшний день в стране находятся свыше 73 тысяч украинских беженцев, прибывших сюда после полномасштабного вторжения России в их страну. Все они нуждаются в жилье.

Ирландский Красный Крест сообщил, что в июле 2022 года, несмотря на все усилия общественности, ситуация с размещением украинцев достигла критической точки.

Хотя ирландцев приветствовали за их щедрость и гостеприимство, жилья оказалось недостаточно. В результате некоторым украинским беженцам, прибывшим в Ирландию, не оставалось ничего другого, как спать на полу в аэропорту Дублина, в вестибюлях гостиниц и во временных кемпингах.

Ирландское правительство пообещало найти решение проблемы и оказать поддержку местным общинам, новоприбывшим и просителям убежища, но в ITIC напоминают, что туризм и доходы, которые он приносит, также должны быть учтены в этом уравнении.

Десятилетие потерянного развития

По словам управляющего директора Rose Properties Марка Роуза, экономический рост и восстановление Ирландии после краха 2008 года произошли во многом благодаря прямым иностранным инвестициям.

"Мы хорошо восстановились, в Ирландии много денег и много рабочих мест, но нет жилья, чтобы поддержать всех, кого мы привлекаем. Поэтому, даже если бы мы хотели пригласить строителей, чтобы помочь преодолеть кризис, как это делают многие страны, им просто было бы негде жить", - объясняет он.

"У нас в стране практически не было строительства в течение девяти или десяти лет, потому что не было денег. Архитекторы, каменщики, электрики уехали за границу в поисках работы. Они так и не вернулись", - сетует Роуз.

Хотя Ирландия по-прежнему является одной из наименее густонаселенных стран Европы, законы, регулирующие получение разрешения на строительство, создают много волокиты для застройщиков. Глава компании Dennehy Auctioneers Рой Деннехи объясняет: "Мы живем в период отставания, потому что в 2006 году население страны составляло, возможно, четыре с половиной миллиона человек, но мы строили 90 тысяч единиц жилья. Сейчас численность населения выше, а мы строим лишь малую часть того, что было", - отмечает он.

По официальным данным, в прошлом году в Ирландии было построено около 30 тысяч единиц жилья, что составляет треть по сравнению с 2006 годом.