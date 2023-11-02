Противники продвигаемого феминистками так называемого инклюзивного письма заявляют, что гендерно-ориентированные формулировки "препятствуют пониманию и легкости чтения"

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Сенат Франции проголосовал за принятие закона, запрещающего использование гендерно-ориентированных формулировок в официальных сообщениях.

Теперь депутатам Национального собрания предстоит провести голосование по этому законопроекту, хотя его дата пока не объявлена.

В понедельник Эммануэль Макрон призвал Францию "не поддаваться течению времени" и отказаться от гендерно-инклюзивного письма, чтобы сохранить французский язык.

"В нашем языке мужской род является нейтральным. Нет необходимости добавлять точки в середине слов, дефисы или что-то еще, чтобы нас лучше понимали", - заявил президент Франции на открытии нового языкового центра в городке Виллер-Коттерец под Парижем.

Французский язык - это язык, который "создает единство нации", - сказал Макрон.

"Мы должны позволить этому языку жить, черпать вдохновение у других, красть слова, в том числе и с другого конца света, продолжать изобретать, но при этом сохранять свои основы, основы своей грамматики", - считает французский президент.

Эммануэль Макрон CHRISTIAN HARTMANN/AFP

Решение Сената стало результатом давней дискуссии между правыми пуристами языка и левыми и феминистками.

Продвигаемое последними так называемое "инклюзивное письмо", или écriture inclusive, добавляет женское окончание к существительному - так, что вместо того, чтобы мужская форма обозначала и мужской, и женский род, в ней представлены оба пола.

Например: "président.e.s" (президент), sénateur.rice.s (sénateurs - сенаторы) и cher-e-s lecteur-rice-s (cher lecteur - дорогой читатель).

Рассматриваемый язык также включат:

iel для замены местоимений il и elle - или он и она.

celleux, используемое для обозначения celles и ceux (женского и мужского рода).

Закон запрещает использование такого языка на рабочем месте, в рекламе и контрактах "во всех случаях, когда законодательство (или регулирующие органы) требуют, чтобы текст был написан на французском языке".

Супруга президента Франции Брижит Макрон и Французская академия давно выступают против "варварского злоупотребления синтаксисом".

По словам Макрона, во французском языке есть два местоимения - il и elle (он и она): "Язык прекрасен. И два местоимения - это прекрасно".

"Препятствие для понимания"

Запрет был предложен Паскаль Груни, сенатором от партии "Республиканцы" по департаменту Эна, которая отказалась использовать термин "sénatrice" (сенаторка).

Она заявила французским СМИ, что "инклюзивное письмо" рискует сделать язык менее доступным для людей, имеющих проблемы с грамотностью или инвалидность, и представляет собой "идеологию, которая ставит под угрозу чистоту нашего языка".

В 2021 году Французская академия выступила с открытым письмом, в котором высказалась против использования такого языка.

"Помимо того, что он не соответствует разговорному языку, он, по сути, навязывает второй язык, сложность которого наказывает людей с когнитивными нарушениями, такими как дислексия, диспраксия или апраксия, - отмечается в послании. - В конечном итоге эта попытка сделать все более справедливым просто усиливает неравенство".

На сайте X (бывший Twitter) Марин Ле Пен из ультраправой партии "Национальное объединение" поддержала запрет, заявив, что французский язык - это сокровище, которое "должно быть защищено от вокеизма, еще одним зловещим и гротескным проявлением которого является инклюзивный язык".