Нина Метейе - первая женщина, признанная лучшим кондитером в мире

Француженка получила титул "лучшего кондитера мира 2023 года".

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Имя Нины Метейе вписано в истории кулинарного искусства. Она стала первой женщиной, которую признали лучшим кондитером мира.

Почётный титул присвоил француженке Международное объединение пекарей и кондитеров (UBIC) на выставке, проходившей в Мюнхене.

Выражая свою благодарность, она написала в Instagram: "В этот знаменательный день я хотела бы поблагодарить мастеров, которые ежедневно сопровождают меня, энтузиастов, которые работают со мной и для которых это гораздо больше, чем профессия", - написала она в Instagram.

"Эта награда важна для меня ещё потому, что моя карьера началась с выпечки. Я рада представлять Францию и вносить свой вклад в повышение качества работы пекарей и кондитеров по всему миру", - сказала она в своей речи.

Ее путь к званию лучшего кондитера мира

Уроженка города Ля-Рошель оттачивала своё мастерство в престижной школе Ferrandi в Париже.

Затем Метейе присоединилась к команде Янника Аллено в столичном ресторане Le Meurice.

В 2015 году французский шеф-повар Жан-Франсуа Пьеж, стремившийся получить две звезды Мишлен для своего нового Grand Restaurant, выбрал её на должность шеф-кондитера.

И, что неудивительно, уже через год заведению вручили эти две заветные звезды!

В 2016 г. она была удостоена звания "Шеф-кондитер года" по версии журнала Le Chef, а годом позже - "Шеф-кондитер года" по версии гида Gault et Millau.

В социальных сетях у неё немало поклонников: более 220 тыс. фанатов в Instagram и 25 тыс. подписчиков на её канале YouTube, где 35-летняя Метейе делится своими кондитерскими ноу-хау.