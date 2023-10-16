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Фестиваль «Европалия» посвящен в этом году Грузии

Картина на выставке "Авангард в Грузии"
Картина на выставке "Авангард в Грузии" Авторское право Europalia Georgia - Bozar
By Isabel Marques da Silva
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В Брюсселе осенью проходят две выставки, посвященные Грузии. Её авангардное искусство перекликается с дадаизм и кубизм.

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В Брюсселе проходит осенний фестиваль искусств «Европалия». Одно из главных его событий называется "Авангард в Грузии (1900-1936)". Эта выставка посвящена первым трем десятилетиям 20-го века, когда в это стране процветало художественное творчество. Этот период включает трехлетнюю независимость, которая была провозглашена в 1918 году после падения Российской империи и закончилась вступлением в Советский Союз, сначала в составе Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики.

О выставке рассказывает куратор Ирине Джорджадзе:

«Для грузинского авангарда было очень важно не только изучать национальное и всемирное искусство, а также их историю, но и использовать это как метод в своей авангардной практике. Что делает грузинский  авангард исключительным - это его связь между прошлым, будущим и традициями».

Выставка также демонстрирует смесь восточных и западных элементов, раскрывает пересечения грузинского авангарда с такими течениями, как дадаизм и кубизм. Экспозицию открывает художник Леван Чогошвили, работающий с этими "смесями" и "пересечениями":

«Эта выставка очень хороша еще и тем, что показывает близость нашего искусства с европейским. Сегодня многие молодые грузинские художники стараются уехать куда-нибудь на Запад, поучиться там, а потом вернуться».

До середины января 2024 года посетители «Европалии»также смогут насладиться концертами, кинопросмотрами, танцами и театром на различных культурных площадках Бельгии.

Одной из основных тем фестиваля является полифония. Такое многоголосие относится как к музыке, так и как возможности для различных сообществ выразить свои взгляды.

Еще одна выставка под названием "Грузия – места встреч" откроется 27 октября.

Художественный руководитель «Европалии» Дирк Вермален говорит, что она имеет больше отношения к современности и будущему:  

«Помнить - значит ставить вопросы о прошлом, но также и размышлять о будущем. Как относиться, например, к советскому режиму, который все еще оказывает влияние сегодня? Надо помнить также о конфликтах прошлого и следить за тем, что происходит в Грузии, особенно в Южной Осетии и Абхазии, а также, конечно, за украинской войной, которая оказывает влияние на Грузию».

Эти две выставки как часть программы «Европалии» – результат творческого партнерства между грузинами и художниками других национальностей. Особенно популярны работы Нико Пиросмани, который, как говорят искусствоведы, был авангардистом еще до появления авангарда.

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