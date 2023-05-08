"Пикассо скульптор": выставка работ мастера сюрреализма в Малаге

В Малаге на юге Испании открыла выставка скульптурных работ Пабло Пикассо. Это первая крупная экспозиция, посвящённая этому направлению творчества мастера сюрреализма и кубизма. Выставка «Пикассо скульптор. Материя и тело» стала одним из нескольких мероприятий в Малаге, где родился художник, приуроченных к 50-летию его смерти.

В Малаге на юге Испании открыла выставка скульптурных работ Пабло Пикассо. Это первая крупная экспозиция, посвящённая этому направлению творчества мастера сюрреализма и кубизма. Выставка «Пикассо скульптор. Материя и тело» стала одним из нескольких мероприятий в Малаге, где родился художник, приуроченных к 50-летию его смерти.