"ЕС никогда не оставит Грузию", но пока Брюсселю мало реформ

Грузия выполнила лишь 3 рекомендации Еврокомиссии из 12 для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. При этом Боррель заявил, что провал евроинтеграции был бы подарком для Москвы.

Место Грузии в "европейской семье", но пока Тбилиси выполнил лишь 3 условия из 12 на пути в ЕС – глава европейской дипломатии Жозеп Боррель завершил свой первый официальный визит в Грузию, в ходе которого он встретился с руководством республики и представителями гражданского общества.

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"Никогда не говорите, что Европейский Союз вас бросил,– заявил он на пресс-конференции, – я никогда с этим не соглашусь. Но в то же время я должен сказать, что членство в ЕС основывается на определённых заслугах, на выполнении рекомендаций, и это зависит только от вас".

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна ожидает получения статуса кандидата до конца года.

Высокопоставленный брюссельский чиновник призвал грузинское правительство "разумно использовать время для проведения реформ". Он также приветствовал поддержку, которую Тбилиси оказывает Киеву, и подтвердил "неизменную приверженность" территориальной целостности Грузии.

В завершении визита Боррель посетил т. н. линию оккупации или линию разграничения у границ самопровозглашённой Южной Осетии и пообщался с представителями Миссии наблюдателей ЕС, которая была развернута здесь 15 лет назад.