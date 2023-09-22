Будапешт: выставка лучших фотожурналистов

В Национальном музее Будапешта состоялось открытие выставки World Press Photo. С 22 сентября по 5 ноября каждый желающий сможет познакомиться здесь с коллекцией фотографий со всего мира

Ежегодная выставка World Press Photo открылась в национальном музее Будапешта. С 22 сентября по 5 ноября каждый желающий сможет познакомиться здесь с коллекцией фотографий со всего мира.

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94 лучших снимка в жанре фотожурналистики и документалистики были отобраны жюри из 60 448 фотографий, сделанных 3 752 фотожурналистами

Марика Кукровски, менеджер выставки и куратор WPP:

— Они (претенденты) действительно хотят сосредоточиться на конструктивных историях. Поэтому, конечно, мы видим много сложных вещей, происходящих в мире ужасных событий. Но конструктивная журналистика сосредоточена на решениях. Что происходит в мире и как на это повлиять. Например, как бороться с изменением климата.

Около четырех миллионов человек посетили уже передвижную выставку в 70 городах 30 стран мира. Тем не менее экспозиция в Будапеште в последние годы является одной из самых посещаемых в мире.

Фотограф Тамаш Ревеш, организатор выставки:

— Тот, кто посмотрит на эти фотографии, поймет, как устроен наш мир. Невозможно не задуматься о том, что происходит вокруг. Вы узнаете много нового и разовьете вашу эмпатию.

Фотографы и организаторы обращают внимание посетителей на важные общемировые явления, как социальные, так и экологические. Выставка заставляет зрителей задумываться об окружающем их мире

Рита Конья Euronews:

— По оценкам организации "Репортеры без границ" почти половина населения Земли не имеет доступа к новостям и информации, распространяемым свободно. World Press Photo поддерживает свободу печати, представляя лучшие в мире фотографии в области прессы и документалистики.