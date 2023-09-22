Будапешт: выставка лучших фотожурналистов

В Национальном музее Будапешта состоялось открытие выставки World Press Photo. С 22 сентября по 5 ноября каждый желающий сможет познакомиться здесь с коллекцией фотографий со всего мира
Ежегодная выставка World Press Photo открылась в национальном музее Будапешта. С 22 сентября по 5 ноября каждый желающий сможет познакомиться здесь с коллекцией фотографий со всего мира.
Марика Кукровски, менеджер выставки и куратор WPP:
— Они (претенденты) действительно хотят сосредоточиться на конструктивных историях. Поэтому, конечно, мы видим много сложных вещей, происходящих в мире ужасных событий. Но конструктивная журналистика сосредоточена на решениях. Что происходит в мире и как на это повлиять. Например, как бороться с изменением климата.
Около четырех миллионов человек посетили уже передвижную выставку в 70 городах 30 стран мира. Тем не менее экспозиция в Будапеште в последние годы является одной из самых посещаемых в мире.
Фотограф Тамаш Ревеш, организатор выставки:
— Тот, кто посмотрит на эти фотографии, поймет, как устроен наш мир. Невозможно не задуматься о том, что происходит вокруг. Вы узнаете много нового и разовьете вашу эмпатию.
Рита Конья Euronews:
— По оценкам организации "Репортеры без границ" почти половина населения Земли не имеет доступа к новостям и информации, распространяемым свободно. World Press Photo поддерживает свободу печати, представляя лучшие в мире фотографии в области прессы и документалистики.