Папа Римский приезжает в Марсель

После мессы на стадионе "Велодром" Папа Римский встретится с президентом Франции. Затем пантифик планирует обсудить вопросы миграции с епископами из 30 стран Средиземноморья и Ближнего Востока. Символично, что эта тема поднимается в одном из городов Франции, где проживает больше всего мигрантов

В эту пятницу впервые за пять столетий Папа Римский посетит французский город Марсель. У Пантифика плотный график: в пятницу он совершит молебен в базилике Нотр-Дам-де-ла-Гард. В субботу после мессы на стадионе "Велодром" Папа Римский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Кроме прочего, пантифик планирует обсудить вопросы миграции с епископами из 30 стран Средиземноморья и Ближнего Востока. Символично, что эта тема поднимается в одном из городов Франции, где проживает больше всего мигрантов. В связи с этим мэр Марселя предостерегает участников встречи от популистской антииммиграционной политики

Бенуа Пайан, мэр Марселя:

— Сейчас мы живем в такое время, когда люди обращены внутрь себя. Мы живем в эпоху мрачного романа, где уход в себя является нормой, где люди хотят замкнуться в себе, где они боятся. На самом деле он (Папа Римский) предлагает нам открыться и протянуть руку помощи самым слабым. Папа предлагает путь, как это делают другие, независимо от того, верующий ты или нет, мусульманин, иудей, атеист или католик.

Слова Папы Римского о необходимости принятия мигрантов странами ЕС противоречат заявлениям и действиям ряда европейских политиков. Так, французское правительство недавно отказалось пропустить мигрантов из последней волны c итальянского острова Лампедуза

Игнатий Юссеф III Юнан, Патриарх Сирийской католической церкви Антиохии:

— Безусловно, визит Святого Отца, а также его встреча с президентом Франции станет сигналом для Европейского Союза о необходимости поиска путей решения этих вопросов.

Одним из главных событий визита Папы Римского станет межконфессиональная молитва в пятницу у памятника погибшим в море. Папа почтит память 28 000 мигрантов, которые, по некоторым подсчетам, погибли с 2014 года в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы.