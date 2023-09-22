Папа Римский приезжает в Марсель

После мессы на стадионе "Велодром" Папа Римский встретится с президентом Франции. Затем пантифик планирует обсудить вопросы миграции с епископами из 30 стран Средиземноморья и Ближнего Востока. Символично, что эта тема поднимается в одном из городов Франции, где проживает больше всего мигрантов
В эту пятницу впервые за пять столетий Папа Римский посетит французский город Марсель. У Пантифика плотный график: в пятницу он совершит молебен в базилике Нотр-Дам-де-ла-Гард. В субботу после мессы на стадионе "Велодром" Папа Римский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Бенуа Пайан, мэр Марселя:
— Сейчас мы живем в такое время, когда люди обращены внутрь себя. Мы живем в эпоху мрачного романа, где уход в себя является нормой, где люди хотят замкнуться в себе, где они боятся. На самом деле он (Папа Римский) предлагает нам открыться и протянуть руку помощи самым слабым. Папа предлагает путь, как это делают другие, независимо от того, верующий ты или нет, мусульманин, иудей, атеист или католик.
Игнатий Юссеф III Юнан, Патриарх Сирийской католической церкви Антиохии:
— Безусловно, визит Святого Отца, а также его встреча с президентом Франции станет сигналом для Европейского Союза о необходимости поиска путей решения этих вопросов.
Одним из главных событий визита Папы Римского станет межконфессиональная молитва в пятницу у памятника погибшим в море. Папа почтит память 28 000 мигрантов, которые, по некоторым подсчетам, погибли с 2014 года в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы.