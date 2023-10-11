От прощания на войне до танца на дне: лауреаты Siena Photo Awards 2023

Уникальный взгляд на весь спектр человеческих переживаний, удивительная природа и жажда жизни в работах фотографов, поразивших жюри престижного фотоконкурса.

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Международный фотоконкурс Siena International Photo Awards объявил победителей и призёров за 2023 год.

В этом году лауреатом категории "Фотография года" стал иракско-американский фотограф и журналист Салван Жорж, снявший пронзительный снимок, на котором украинский солдат прощается со своей семьёй, спасающейся от войны.

Эта и другие впечатляющие фотографии, которые будут выставлены в итальянской Сиене до 19 ноября, – в подборке Euronews.

"Фотография года": Georgy ("Георгий"), Салван Жорж

"Фотография года": Георгий Кебурия прощается с женой Майей и детьми на вокзале Одессы, Украина, 5 марта 2022 года. Salwan Georges/Siena Awards 2023

5 марта 2022 года. На востоке Украины разгораются боевые действия. Георгий Кебурия отправляет жену и детей в более безопасное место – во Львов.

Сотни женщин и детей, бежавших из таких городов, как Мариуполь, Херсон и Николаев, отчаянно пытаются сесть на поезд до того, как война достигнет их города.

Тем временем такие мужчины вынуждены оставаться, чтобы защищать свою страну.

Категория "Путешествия и приключения": Following their tradition! ("Следуя традициям!"), Шиджит Онден Чериат

"Следуя традициям!", Шиджит Онден Чериат Shyjith Onden Cheriyath / Siena Photo Awards

Каждую зиму погонщики верблюдов в Умм-аль-Кувейне (ОАЭ) купают своих подопечных в море. Считается, что соленая вода обладает целебными свойствами и помогает избавить животных от клещей, блох и других паразитов.

Несмотря на вековую арабскую традицию, эта практика становится всё менее распространенной в регионе в связи со строительством новых отелей и курортов на побережье.

Категория "Путешествия и приключения", почётное упоминание: Gotipua fading away ("Угасание готипуа"), Лукас Драгоне

"Угасание готипуа", Лукас Драгоне. Lucas Dragone / Siena Photo Awards

Готипуа, традиционный вид танца в индийском штате Орисса, на протяжении веков исполнялся мальчиками, переодетыми в девочек. Танцоры исполняют акробатические фигуры, вдохновленные жизнью Радхи и Кришны.

Этот вид искусства постепенно исчезает из-за отсутствия зрительского интереса.

Категория "Документалистика и фотожурналистика": Kherson boy ("Херсонский мальчик"), Андраш Д. Хайду

"Херсонский мальчик", Андраш Д. Хайду. Andras D. Hajdu / Siena Photo Awards

11 ноября 2022 года украинские войска освободили Херсон от российской оккупации.

На многолюдной площади толпа умолкает во время выступления президента Владимира Зеленского.

13-летний мальчик Глеб внимательно слушает в первом ряду: после нескольких месяцев страха и неуверенности в завтрашнем дне, впервые с начала войны, он наконец-то может выйти из дома.

Категория "Документалистика и фотожурналистика", 2-е место: Child Labour in Afghanistan ("Детский труд в Афганистане", Вейкен Оливер

"Детский труд в Афганистане", Вейкен Оливер. Weiken Oliver / Siena Photo Awards

Мальчик, работающий на незаконной угольной шахте в Чинараке, стоит у её входа.

Сотни шахтёров, среди которых дети в возрасте 10 лет и мужчины старше 60-ти, ежедневно вынуждены зарабатывать на хлеб, рискуя жизнью. Обвалы в тоннелях – постоянная угроза их безопасности.

Категория "Очаровательные лица": Shooting Range Participant "На стрельбище", Мэтт Макклейн

"На стрельбище", Мэтт Макклейн. Matt Mcclain / Siena Photo Awards

Алиана Стокс (10 лет) и ее брат Брайсон Стокс (5 лет) участвуют в уроке по безопасности обращения с оружием для детей вместе с другими слушателями на стрельбище Choppa Community, расположенном в сельской местности штата Мэриленд.

Афроамериканские владельцы оружия и другие желающие усваивают здесь правила безопасности, учатся самообороне и технике стрельбы по мишеням.

Категория "Очаровательные лица": Fans ("Болельщики"), K Asad

"Болельщики", K Asad. K Asad / Siena Photo Awards

1 декабря 2022 года в районе Даккского университета в Бангладеш собрались футбольные фанаты, чтобы посмотреть на большом экране матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Польши.

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Не трудно догадаться, кто забивает первый гол и за кого здесь болеют.

Категория "Красота природы": New generation ("Новое поколение"), Фабио Савини

"Новое поколение", Фабио Савини. Fabio Savini / Siena Photo Awards

Самки северной очковой саламандры, известной также как саламандра Сави, откладывают яйца на ветви дерева, погруженные в холодные воды горной реки в национальном парке Форесте-Казентинези, Италия.

Категория "Красота природы": The awakening of a giant ("Пробуждение гиганта"), Франциско Негрони

"Пробуждение гиганта", Франциско Негрони. Francisco Negroni / Siena Photo Awards

Вильяррика – самый активный и опасный вулкан в Чили.

После семи лет бездействия он начал проявлять признаки активности, что заставило власти объявить "жёлтую тревогу".

На фотографии запечатлено потрясающее линзовидное облако, освещённое раскаленной лавой из кратера.

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Категория "Животные в среде обитания": Lions in Lines ("Львиный парад"), Тори Хилли

"Львиный парад", Тори Хилли. Torie Hilley / Siena Photo Awards

В саванне Замбии с наступлением сухого сезона львы становятся ещё более неуловимыми, незаметно сливаясь с окружающей средой.

Когда Тори отслеживала их следы на земле, ей неожиданно повезло: фотограф запечатлела две "колонны" хищников.

Категория "Животные в среде обитания", 2-е место: Blooming Dreams ("Цветущие сны"), Мартин Грегус

"Цветущие сны", Мартин Грегус. Martin Gregus / Siena Photo Awards

Крупный самец белого медведя заряжается энергией, устроившись среди иван-чая.

Категория "Спорт": Catch Me If You Can ("Поймай меня, если сможешь"), Сэмюэл Барнс

"Поймай меня, если сможешь", Сэмюэл Барнс. Samuel Barnes / Siena Photo Awards

Грант Холлоуэй из сборной США лидирует в полуфинале мужского забега на 60 м с барьерами во время третьего дня Чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении на "Старк Арене" в Белграде.

Победитель преодолел дистанцию за 7,29 секунды, побив свой собственный мировой рекорд.

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Категория "Спорт", 3-е место: The Cloud ("Облако"), Фабрис Герен

"Облако", Фабрис Герен. Fabrice Guerin / Siena Photo Awards

В тишине, прерываемой лишь пузырьками воздуха, фридайвер тренируется в пресноводной пучине, двигаясь со дна сенота – естественного провала, образованного при обрушении свода известняковой пещеры, в которой протекают подземные воды – к поверхности.

Серное облако под ним отражает солнечные лучи, создавая необычный визуальный эффект: вначале оно кажется твёрдым, но затем растворяется.

Категория "Уличная фотография": À la station balneaire ("У моря"), Бенуа Сегален

"У моря", Бенуа Сегален. Benoit Segalen / Siena Photo Awards

В одном из приморских городков Франции автозаправочная станция неожиданно превращается в эффектный трамплин для прыжков в воду. Группа подростков выполняет смелые акробатические трюки.

Категория "Подводная жизнь": Fish Eats Fish ("Рыба ест рыбу"), Лилиан Кох

"Рыба ест рыбу", Лилиан Кох. Lilian Koh / Siena Photo Awards

В природе рыбы обычно питаются другими рыбами, чтобы выжить, но на этом кадре, снятом во время дайвинга в Анилао (Филиппины), что-то пошло не так.

Молодой групер был почти целиком проглочен рыбой-ящерицей, но благодаря невероятным усилиям ему удалось вырваться и уплыть невредимым всего через несколько мгновений после того, как была сделана эта фотография.

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Категория "Подводная жизнь", 2-е место: Crowd Control ("Контроль толпы"), Энди Шмид

"Контроль толпы", Энди Шмид. Andy Schmid / Siena Photo Awards

Косатка подняла с глубины косяк сельди и собирает из рыб плотный клубок. Следующий этап охоты – оглушение жертв хвостом.

Каждую зиму огромные косяки мигрирующей сельди привлекают косаток и горбатых китов во фьорды Северной Норвегии.