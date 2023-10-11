От прощания на войне до танца на дне: лауреаты Siena Photo Awards 2023
Уникальный взгляд на весь спектр человеческих переживаний, удивительная природа и жажда жизни в работах фотографов, поразивших жюри престижного фотоконкурса.
Международный фотоконкурс Siena International Photo Awards объявил победителей и призёров за 2023 год.
В этом году лауреатом категории "Фотография года" стал иракско-американский фотограф и журналист Салван Жорж, снявший пронзительный снимок, на котором украинский солдат прощается со своей семьёй, спасающейся от войны.
Эта и другие впечатляющие фотографии, которые будут выставлены в итальянской Сиене до 19 ноября, – в подборке Euronews.
"Фотография года": Georgy ("Георгий"), Салван Жорж
5 марта 2022 года. На востоке Украины разгораются боевые действия. Георгий Кебурия отправляет жену и детей в более безопасное место – во Львов.
Сотни женщин и детей, бежавших из таких городов, как Мариуполь, Херсон и Николаев, отчаянно пытаются сесть на поезд до того, как война достигнет их города.
Тем временем такие мужчины вынуждены оставаться, чтобы защищать свою страну.
Категория "Путешествия и приключения": Following their tradition! ("Следуя традициям!"), Шиджит Онден Чериат
Каждую зиму погонщики верблюдов в Умм-аль-Кувейне (ОАЭ) купают своих подопечных в море. Считается, что соленая вода обладает целебными свойствами и помогает избавить животных от клещей, блох и других паразитов.
Несмотря на вековую арабскую традицию, эта практика становится всё менее распространенной в регионе в связи со строительством новых отелей и курортов на побережье.
Категория "Путешествия и приключения", почётное упоминание: Gotipua fading away ("Угасание готипуа"), Лукас Драгоне
Готипуа, традиционный вид танца в индийском штате Орисса, на протяжении веков исполнялся мальчиками, переодетыми в девочек. Танцоры исполняют акробатические фигуры, вдохновленные жизнью Радхи и Кришны.
Этот вид искусства постепенно исчезает из-за отсутствия зрительского интереса.
Категория "Документалистика и фотожурналистика": Kherson boy ("Херсонский мальчик"), Андраш Д. Хайду
11 ноября 2022 года украинские войска освободили Херсон от российской оккупации.
На многолюдной площади толпа умолкает во время выступления президента Владимира Зеленского.
13-летний мальчик Глеб внимательно слушает в первом ряду: после нескольких месяцев страха и неуверенности в завтрашнем дне, впервые с начала войны, он наконец-то может выйти из дома.
Категория "Документалистика и фотожурналистика", 2-е место: Child Labour in Afghanistan ("Детский труд в Афганистане", Вейкен Оливер
Мальчик, работающий на незаконной угольной шахте в Чинараке, стоит у её входа.
Сотни шахтёров, среди которых дети в возрасте 10 лет и мужчины старше 60-ти, ежедневно вынуждены зарабатывать на хлеб, рискуя жизнью. Обвалы в тоннелях – постоянная угроза их безопасности.
Категория "Очаровательные лица": Shooting Range Participant "На стрельбище", Мэтт Макклейн
Алиана Стокс (10 лет) и ее брат Брайсон Стокс (5 лет) участвуют в уроке по безопасности обращения с оружием для детей вместе с другими слушателями на стрельбище Choppa Community, расположенном в сельской местности штата Мэриленд.
Афроамериканские владельцы оружия и другие желающие усваивают здесь правила безопасности, учатся самообороне и технике стрельбы по мишеням.
Категория "Очаровательные лица": Fans ("Болельщики"), K Asad
1 декабря 2022 года в районе Даккского университета в Бангладеш собрались футбольные фанаты, чтобы посмотреть на большом экране матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Польши.
Не трудно догадаться, кто забивает первый гол и за кого здесь болеют.
Категория "Красота природы": New generation ("Новое поколение"), Фабио Савини
Самки северной очковой саламандры, известной также как саламандра Сави, откладывают яйца на ветви дерева, погруженные в холодные воды горной реки в национальном парке Форесте-Казентинези, Италия.
Категория "Красота природы": The awakening of a giant ("Пробуждение гиганта"), Франциско Негрони
Вильяррика – самый активный и опасный вулкан в Чили.
После семи лет бездействия он начал проявлять признаки активности, что заставило власти объявить "жёлтую тревогу".
На фотографии запечатлено потрясающее линзовидное облако, освещённое раскаленной лавой из кратера.
Категория "Животные в среде обитания": Lions in Lines ("Львиный парад"), Тори Хилли
В саванне Замбии с наступлением сухого сезона львы становятся ещё более неуловимыми, незаметно сливаясь с окружающей средой.
Когда Тори отслеживала их следы на земле, ей неожиданно повезло: фотограф запечатлела две "колонны" хищников.
Категория "Животные в среде обитания", 2-е место: Blooming Dreams ("Цветущие сны"), Мартин Грегус
Крупный самец белого медведя заряжается энергией, устроившись среди иван-чая.
Категория "Спорт": Catch Me If You Can ("Поймай меня, если сможешь"), Сэмюэл Барнс
Грант Холлоуэй из сборной США лидирует в полуфинале мужского забега на 60 м с барьерами во время третьего дня Чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении на "Старк Арене" в Белграде.
Победитель преодолел дистанцию за 7,29 секунды, побив свой собственный мировой рекорд.
Категория "Спорт", 3-е место: The Cloud ("Облако"), Фабрис Герен
В тишине, прерываемой лишь пузырьками воздуха, фридайвер тренируется в пресноводной пучине, двигаясь со дна сенота – естественного провала, образованного при обрушении свода известняковой пещеры, в которой протекают подземные воды – к поверхности.
Серное облако под ним отражает солнечные лучи, создавая необычный визуальный эффект: вначале оно кажется твёрдым, но затем растворяется.
Категория "Уличная фотография": À la station balneaire ("У моря"), Бенуа Сегален
В одном из приморских городков Франции автозаправочная станция неожиданно превращается в эффектный трамплин для прыжков в воду. Группа подростков выполняет смелые акробатические трюки.
Категория "Подводная жизнь": Fish Eats Fish ("Рыба ест рыбу"), Лилиан Кох
В природе рыбы обычно питаются другими рыбами, чтобы выжить, но на этом кадре, снятом во время дайвинга в Анилао (Филиппины), что-то пошло не так.
Молодой групер был почти целиком проглочен рыбой-ящерицей, но благодаря невероятным усилиям ему удалось вырваться и уплыть невредимым всего через несколько мгновений после того, как была сделана эта фотография.
Категория "Подводная жизнь", 2-е место: Crowd Control ("Контроль толпы"), Энди Шмид
Косатка подняла с глубины косяк сельди и собирает из рыб плотный клубок. Следующий этап охоты – оглушение жертв хвостом.
Каждую зиму огромные косяки мигрирующей сельди привлекают косаток и горбатых китов во фьорды Северной Норвегии.