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В Сиене подвели итоги престижного фотоконкурса.
В Сиене подвели итоги престижного фотоконкурса. Авторское право Siena Photo Awards

От прощания на войне до танца на дне: лауреаты Siena Photo Awards 2023

By Theo Farrant
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Уникальный взгляд на весь спектр человеческих переживаний, удивительная природа и жажда жизни в работах фотографов, поразивших жюри престижного фотоконкурса.

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Международный фотоконкурс Siena International Photo Awards объявил победителей и призёров за 2023 год.

В этом году лауреатом категории "Фотография года" стал иракско-американский фотограф и журналист Салван Жорж, снявший пронзительный снимок, на котором украинский солдат прощается со своей семьёй, спасающейся от войны.

Эта и другие впечатляющие фотографии, которые будут выставлены в итальянской Сиене до 19 ноября, – в подборке Euronews. 

"Фотография года": Georgy ("Георгий"), Салван Жорж

&quot;Фотография года&quot;: Георгий Кебурия прощается с женой Майей и детьми на вокзале Одессы, Украина, 5 марта 2022 года.
&quot;Фотография года&quot;: Георгий Кебурия прощается с женой Майей и детьми на вокзале Одессы, Украина, 5 марта 2022 года.Salwan Georges/Siena Awards 2023

5 марта 2022 года. На востоке Украины разгораются боевые действия. Георгий Кебурия отправляет жену и детей в более безопасное место – во Львов. 

Сотни женщин и детей, бежавших из таких городов, как Мариуполь, Херсон и Николаев, отчаянно пытаются сесть на поезд до того, как война достигнет их города.

Тем временем такие мужчины вынуждены оставаться, чтобы защищать свою страну.

Категория "Путешествия и приключения": Following their tradition! ("Следуя традициям!"), Шиджит Онден Чериат

&quot;Следуя традициям!&quot;, Шиджит Онден Чериат
&quot;Следуя традициям!&quot;, Шиджит Онден ЧериатShyjith Onden Cheriyath / Siena Photo Awards

Каждую зиму погонщики верблюдов в Умм-аль-Кувейне (ОАЭ) купают своих подопечных в море. Считается, что соленая вода обладает целебными свойствами и помогает избавить животных от клещей, блох и других паразитов. 

Несмотря на вековую арабскую традицию, эта практика становится всё менее распространенной в регионе в связи со строительством новых отелей и курортов на побережье.

Категория "Путешествия и приключения", почётное упоминание: Gotipua fading away ("Угасание готипуа"), Лукас Драгоне

&quot;Угасание готипуа&quot;, Лукас Драгоне.
&quot;Угасание готипуа&quot;, Лукас Драгоне.Lucas Dragone / Siena Photo Awards

Готипуа, традиционный вид танца в индийском штате Орисса, на протяжении веков исполнялся мальчиками, переодетыми в девочек. Танцоры исполняют акробатические фигуры, вдохновленные жизнью Радхи и Кришны. 

Этот вид искусства постепенно исчезает из-за отсутствия зрительского интереса. 

Категория "Документалистика и фотожурналистика": Kherson boy ("Херсонский мальчик"), Андраш Д. Хайду

&quot;Херсонский мальчик&quot;, Андраш Д. Хайду.
&quot;Херсонский мальчик&quot;, Андраш Д. Хайду.Andras D. Hajdu / Siena Photo Awards

11 ноября 2022 года украинские войска освободили Херсон от российской оккупации.

На многолюдной площади толпа умолкает во время выступления президента Владимира Зеленского.

13-летний мальчик Глеб внимательно слушает в первом ряду: после нескольких месяцев страха и неуверенности в завтрашнем дне, впервые с начала войны, он наконец-то может выйти из дома.

Категория "Документалистика и фотожурналистика", 2-е место: Child Labour in Afghanistan ("Детский труд в Афганистане", Вейкен Оливер

&quot;Детский труд в Афганистане&quot;, Вейкен Оливер.
&quot;Детский труд в Афганистане&quot;, Вейкен Оливер.Weiken Oliver / Siena Photo Awards

Мальчик, работающий на незаконной угольной шахте в Чинараке, стоит у её входа.

Сотни шахтёров, среди которых дети в возрасте 10 лет и мужчины старше 60-ти, ежедневно вынуждены зарабатывать на хлеб, рискуя жизнью. Обвалы в тоннелях – постоянная угроза их безопасности.

Категория "Очаровательные лица": Shooting Range Participant "На стрельбище", Мэтт Макклейн

&quot;На стрельбище&quot;, Мэтт Макклейн.
&quot;На стрельбище&quot;, Мэтт Макклейн.Matt Mcclain / Siena Photo Awards

Алиана Стокс (10 лет) и ее брат Брайсон Стокс (5 лет) участвуют в уроке по безопасности обращения с оружием для детей вместе с другими слушателями на стрельбище Choppa Community, расположенном в сельской местности штата Мэриленд.

Афроамериканские владельцы оружия и другие желающие усваивают здесь правила безопасности, учатся самообороне и технике стрельбы по мишеням.

Категория "Очаровательные лица": Fans ("Болельщики"), K Asad

&quot;Болельщики&quot;, K Asad.
&quot;Болельщики&quot;, K Asad.K Asad / Siena Photo Awards

1 декабря 2022 года в районе Даккского университета в Бангладеш собрались футбольные фанаты, чтобы посмотреть на большом экране матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Польши.

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Не трудно догадаться, кто забивает первый гол и за кого здесь болеют.

Категория "Красота природы": New generation ("Новое поколение"), Фабио Савини

&quot;Новое поколение&quot;, Фабио Савини.
&quot;Новое поколение&quot;, Фабио Савини.Fabio Savini / Siena Photo Awards

Самки северной очковой саламандры, известной также как саламандра Сави, откладывают яйца на ветви дерева, погруженные в холодные воды горной реки в национальном парке Форесте-Казентинези, Италия.

Категория "Красота природы": The awakening of a giant ("Пробуждение гиганта"), Франциско Негрони

&quot;Пробуждение гиганта&quot;, Франциско Негрони.
&quot;Пробуждение гиганта&quot;, Франциско Негрони.Francisco Negroni / Siena Photo Awards

Вильяррика – самый активный и опасный вулкан в Чили.

После семи лет бездействия он начал проявлять признаки активности, что заставило власти объявить "жёлтую тревогу".

На фотографии запечатлено потрясающее линзовидное облако, освещённое раскаленной лавой из кратера.

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Категория "Животные в среде обитания": Lions in Lines ("Львиный парад"), Тори Хилли

&quot;Львиный парад&quot;, Тори Хилли.
&quot;Львиный парад&quot;, Тори Хилли.Torie Hilley / Siena Photo Awards

В саванне Замбии с наступлением сухого сезона львы становятся ещё более неуловимыми, незаметно сливаясь с окружающей средой.

Когда Тори отслеживала их следы на земле, ей неожиданно повезло: фотограф запечатлела две "колонны" хищников. 

Категория "Животные в среде обитания", 2-е место: Blooming Dreams ("Цветущие сны"), Мартин Грегус

&quot;Цветущие сны&quot;, Мартин Грегус.
&quot;Цветущие сны&quot;, Мартин Грегус.Martin Gregus / Siena Photo Awards

Крупный самец белого медведя заряжается энергией, устроившись среди иван-чая. 

Категория "Спорт": Catch Me If You Can ("Поймай меня, если сможешь"), Сэмюэл Барнс

&quot;Поймай меня, если сможешь&quot;, Сэмюэл Барнс.
&quot;Поймай меня, если сможешь&quot;, Сэмюэл Барнс.Samuel Barnes / Siena Photo Awards

Грант Холлоуэй из сборной США лидирует в полуфинале мужского забега на 60 м с барьерами во время третьего дня Чемпионата мира по лёгкой атлетике в  помещении на "Старк Арене" в Белграде.

Победитель преодолел дистанцию за 7,29 секунды, побив свой собственный мировой рекорд.

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Категория "Спорт", 3-е место: The Cloud ("Облако"), Фабрис Герен

&quot;Облако&quot;, Фабрис Герен.
&quot;Облако&quot;, Фабрис Герен.Fabrice Guerin / Siena Photo Awards

В тишине, прерываемой лишь пузырьками воздуха, фридайвер тренируется в пресноводной пучине, двигаясь со дна сенота – естественного провала, образованного при обрушении свода известняковой пещеры, в которой протекают подземные воды – к поверхности.

Серное облако под ним отражает солнечные лучи, создавая необычный визуальный эффект: вначале оно кажется твёрдым, но затем растворяется.

Категория "Уличная фотография": À la station balneaire ("У моря"), Бенуа Сегален

&quot;У моря&quot;, Бенуа Сегален.
&quot;У моря&quot;, Бенуа Сегален.Benoit Segalen / Siena Photo Awards

В одном из приморских городков Франции автозаправочная станция неожиданно превращается в эффектный трамплин для прыжков в воду. Группа подростков выполняет смелые акробатические трюки.

Категория "Подводная жизнь": Fish Eats Fish ("Рыба ест рыбу"), Лилиан Кох

&quot;Рыба ест рыбу&quot;, Лилиан Кох.
&quot;Рыба ест рыбу&quot;, Лилиан Кох.Lilian Koh / Siena Photo Awards

В природе рыбы обычно питаются другими рыбами, чтобы выжить, но на этом кадре, снятом во время дайвинга в Анилао (Филиппины), что-то пошло не так.

Молодой групер был почти целиком проглочен рыбой-ящерицей, но благодаря невероятным усилиям ему удалось вырваться и уплыть невредимым всего через несколько мгновений после того, как была сделана эта фотография.

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Категория "Подводная жизнь", 2-е место: Crowd Control ("Контроль толпы"), Энди Шмид

&quot;Контроль толпы&quot;, Энди Шмид.
&quot;Контроль толпы&quot;, Энди Шмид.Andy Schmid / Siena Photo Awards

Косатка подняла с глубины косяк сельди и собирает из рыб плотный клубок. Следующий этап охоты – оглушение жертв хвостом. 

Каждую зиму огромные косяки мигрирующей сельди привлекают косаток и горбатых китов во фьорды Северной Норвегии.

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