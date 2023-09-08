Музей "Рейна-София" разрешил фотографировать "Гернику" Пикассо

На протяжении нескольких десятилетий посетителям Центра искусств королевы Софии запрещалось фотографировать шедевр даже без вспышки.

Музей "Рейна-София" (также известный как Центр искусств королевы Софии) снял запрет на фотосъёмку знаменитой картины Пабло Пикассо "Герника".

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Шедевр был перевезён из Музея современного искусства в Нью-Йорке в Испанию в 1981 году. Ежегодно тысячи людей устремляются в Мадрид, чтобы посмотреть на полотно.

Однако на протяжении десятилетий им запрещалось фотографировать "Гернику" даже без использования вспышки.

Что заставило руководство музея отменить запрет, и почему он вызывал споры в прошлом?

Почему нельзя было фотографировать "Гернику" Пикассо?

Долгие годы знаменитое произведение Пикассо, описывающее ужас испанской революции и гражданской войны 1930-х годов, запрещалось снимать, чтобы, как говорят в музее, защитить его от вспышек фотоаппаратов, штативоф, палок для селфи и предотвратить скопление людей в зале, где экспонируется картина.

Опасения вовсе не беспочвенны: в июне прошлого года один из посетителей, делая селфи, случайно повредил балетную декорацию Альберто Санчеса.

Зато в том же месяцев Мик Джаггер побывал на экскурсии в музее, а потом опубликовал свой снимок "Герники" в соцсетях, что вызвало бурную реакцию пользователей.

Тогда представители "Рейна-София" от комментариев отказались, хотя нарушение правил было явным.

Мануэль Сегаде, недавно назначенный директором Центра искусств королевы Софии, объявил о снятии запрета на фотографирование "Герники" Пабло Пикассо с 1 сентября этого года.

Он пояснил, что решение это принято с тем, чтобы у посетителей было больше впечатлений от посещения музеяи чтобы они могли хранить о нём воспоминания.

"Мы постоянно с камерами - будь то концерт или любое другое культурное мероприятие. Мы посчитали, что нет смысла в том, чтобы "Герника" была лишена этого культурного аспекта, которого она заслуживает", - пояснил Сегаде.

Впрочем, некоторые правила и ограничения остались. Так, нельзя пользоваться стабилизаторами, палками для селфи, штативами и вспышками.

"Мне бы хотелось, чтобы фотографирование было доступно полностью, особенно для молодой аудитории, для которой экран - неотъемлемая часть жизни. Я считаю важным то, какой видит реальность нынешняя молодёжь", - заключил директор.