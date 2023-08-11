У побережья итальянской Тосканы появился настоящий подводный музей. Десятки статуй известных скульпторов, помещённых на дно морское, служат препятствием для больших неводов браконьерских траулеров.

Рыбака Паоло Фанчиулли хорошо знают в местечке Маремма в итальянской Тоскане. Вот уже сорок лет этот экоактивист борется с незаконным промыслом, в частности с траловым ловом.

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Он запрещён в пределах трёх морских миль от побережья и в охраняемых морских заповедниках. Но браконьеры не дремлют, особенно по ночам. Их траулеры введут добычу рыбы в обход запрета, нанося непоправимый вред акватории Средиземного моря.

Паоло Фанчулли, рыбак и экоактивист:

“Я говорю об этом уже много лет, но ничего не меняется. В таких охраняемых морских заповедниках, как Джаннутри, Монтекристо, Изола д'Эльба, Капрайя, Пианоза, на ночь некоторые лодки отключают свою спутниковую систему и, используя тонны цепей, полностью разрушают морское дно. Пора политикам взяться за дело”.

Траловый промысел уничтожает Посидонию - род морских травянистых растений, обеспечивающих море кислородом. Это ведёт к исчезновению многих видов рыб, создаёт угрозу для всей морской экосистеме.

Паоло вместе с организацией "Дом рыб" придумали оригинальный метод борьбы с незаконным траловым ловом. Для защиты морского дна и его обитателей туда стали опускать сначала бетонные блоки. Но вскоре к работе подключили местных художников. И теперь препятствием большим неводам и проходу траулеров-браконьеров служат настоящие произведения искусства.

Лука Паламара, корреспондент Euronews:

"Рыбак Паоло продолжает бороться неустанно и с той же решимостью, что и 40 лет назад. Он чувствовал себя одиноким в этой борьбе и не раз впадал в уныние. Но его поддержали многие люди и международные экологические организации. Сегодня его проект продолжает реализовываться. Останавливаться Паоло не думает, говоря, что море - это благо для всех, и оно необходимо для нашего выживания”.

Паоло Фанчулли, рыбак и экоактивист:

“Море - это моя жизнь, и я был очень взволнован, когда появилась идея поместить произведения искусства в море. Потому что если бы я продолжил класть на дно бетонные блоки, то, возможно, вас бы сейчас здесь даже не было; никто не стал бы меня слушать".

Так у побережья Тосканы появился настоящий подводный музей. Там, где раньше были бетонные блоки, теперь стоят 44 статуи. Это творения известных скульпторов. В их числе - британская художница Эмили Янг. План Паоло - довести до ста число экспонатов экомузея.