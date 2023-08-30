От Хокни до Рембрандта: лучшие выставки в Европе этой осенью

Хотите погрузиться в мир европейского искусства и культуры этой осенью, но не знаете, что будут показывать и что стоит смотреть? Предоставьте это нам!

Наступила осень, которая принесла с собой освежающую прохладу и длинные ночи. Что может быть лучше для того, чтобы окунуться в мир лучшего искусства, которое может предложить Европа?

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Мы, сотрудники Euronews Culture, взяли на себя труд стать вашими гидами. Мы тщательно подошли к выбору лучших выставок и художественных ярмарок этого сезона по всему континенту, чтобы вы не пропустили ничего интересного!

От дерзкого перформанса Марины Абрамович до вечных шедевров норвежского художника Эдварда Мунка - эти выставки просто нельзя пропустить.

Без лишних слов, давайте начнем!

"Эдвард Мунк - Магия Севера" в Berlinische Galerie (Берлин, Германия)

Эдвард Мунк - "Красное и белое", 1899-1900 гг. Credit: MUNCH, Oslo / Halvor Bjørngård

Все мы знаем Эдварда Мунка по его культовой картине "Крик", но творческое влияние норвежского художника простиралось далеко за пределы этого шедевра. Мунк бросил вызов своим современникам радикальной модерностью своих картин, особенно в Берлине, где его влияние особенно чувствовалось на рубеже веков. Выставка, открывающаяся в Berlinische Galerie, раскрывает многогранную историю глубоких отношений Мунка с немецкой столицей, рассказывая о них через множество его картин, гравюр и фотографий. В период с 1892 по 1933 гг. Мунк принял участие примерно в 60 выставках в Берлине, что сделало этот город одним из самых важных европейских центров в карьере норвежца. На выставке представлены около 80 шедевров Эдварда Мунка, а также работы других художников, таких как Вальтер Лейстиков и Аксели Галлен-Каллела.

Выставка "Эдвард Мунк - Магия Севера" откроется 15 сентября 2023 года и продлится до 22 января 2024 года.

"Луиза Буржуа - Стойкий антагонизм" во дворце Бельведер (Вена, Австрия)

Луиза Буржуа - "Братство", 1940 г. Credit: The Easton Foundation / Bildrecht, Vienna 2023

Арахнофобы, отвернитесь! В рамках празднования 300-летия Бельведера в роскошных барочных галереях дворца откроется потрясающая выставка, посвященная завораживающим картинам франко-американской художницы Луизы Буржуа. В центре экспозиции - ее вызывающие сюрреалистические картины 1940-х годов, которые вступят в диалог с тщательно подобранной коллекцией ее скульптур, инсталляций и рисунков, охватывающих весь период ее творчества. Хотя она наиболее известна своими гигантскими бронзовыми скульптурами пауков, именно в области масляной живописи художница в период с 1938 по 1949 годы сформировала свой уникальный художественный язык, который будет питать ее воображение на протяжении последующих семи десятилетий. Выставка впервые представляет эти картины как единое целое в Европе и является первой крупной выставкой работ Буржуа в Вене за последнее поколение. Поторопитесь купить билеты!

Выставка "Луиза Буржуа - стойкий антагонизм" откроется 22 сентября 2023 г. и продлится до 28 января 2024 г.

"Марина Абрамович" в Королевской академии художеств (Лондон, Великобритания)

Икона мирового искусства и пионер перформанса - Марина Абрамович на протяжении последних 50 лет покоряет зрителей, расширяя границы своего тела и сознания Credit: Royal Academy of Arts / Marina Abramović

Марина Абрамович, культовая фигура в мире искусства и первопроходец в области перформанса, на протяжении пяти десятилетий завораживала зрителей своими новаторскими исследованиями физических и психических границ. Ярким примером может служить одна из ее ранних работ - "Ритм 0": Абрамович открыто приглашала зрителей к диалогу, предлагая им взаимодействовать с ней любым способом - смелое предложение, которое печально завершилось тем, что к ее голове был приставлен заряженный пистолет. На новой выставке, организованной в почтенной Королевской академии, ключевые моменты прославленной карьеры Абрамович оживают благодаря коллекции скульптур, видео, инсталляций и перформансов. В частности, такие значимые работы, как "Художник присутствует", будут оживлены благодаря использованию архивных материалов. В дополнение к этому ряд других работ будет воспроизведен представителями нового поколения перформансистов, хорошо знакомых с характерной для Марины Абрамович методологией. РЕдчайшее событие - не пропустите!

Выставка "Марина Абрамович" пройдёт в Лондоне с 23 сентября 2023 года по 1 января 2024 года.

"Пикассо. Сакральное и профанное", в Национальном музее Тиссен-Борнемиса (Мадрид, Испания)

Пабло Пикассо - "Человек с кларнетом", 1911-12 гг. Credit: Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid

Постоянное стремление Пабло Пикассо к обновлению своего искусства и преодолению границ проявляется в его новаторском духе и переосмыслении вековой истории искусства. К 50-летию со дня смерти испанского художника приурочена выставка "Пикассо. Сакральное и профанное". Она демонстрирует то, как смело испанец обращался к классическим и иудео-христианским темам, органично вписывая элементы прошлого в свои работы и размышляя о самой сути живописи. В трех галереях собраны около 30 картин, в которых произведения Пикассо сопоставляются с работами Эль Греко, Рубенса и других художников. Здесь представлены портреты, бытовые сюжеты, контрастные темы - например, страсть и насилие, - что позволяет заглянуть одновременно в историю и современность.

Выставка "Пикассо: священное и профанное" откроется 4 октября 2023 г. и продлится до14 января 2024 г.

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'Аниш Капур - Неверное и нереальное (Untrue Unreal)' в Fondazione Palazzo Strozzi (Флоренция, Италия)

Аниш Капур - "Отразить интимную часть красного" 1981 г. Credit: Oliver Santana/Palazzo Strozzi

С 7 октября во флорентийском Палаццо Строцци откроется примечательная выставка, на которой будут представлены как новые, так и уже известные работы выдающегося британско-индийского художника Аниша Капура. Капур считается одним из самых влиятельных живущих ныне художников, он бесповоротно изменил ландшафт всей современной скульптуры. В центре экспозиции - совершенно новая, грандиозная скульптура, тщательно продуманная для гармонии с ренессансным внутренним двором Палаццо Строцци. Помимо этого центрального объекта, каждая галерея выставки проведет посетителей через увлекательную одиссею, охватывающую многогранный творческий путь Капура. Это путешествие будет проходить через его извилистые зеркальные скульптуры, насыщенные малиновые инсталляции и знаменитые творения "Vantablack".

Выставка 'Anish Kapoor - Untrue Unreal' откроется 7 октября 2023 г. и продлится до 4 февраля 2024 г.

'Эль Греко / Тино Сегал' в Центре Ботина (Сантандер, Испания)

Эль Греко - "Поклонение пастухов" (1577-1579) Credit: Centro Botín/El Greco

Centro Botín представляет уникальную выставку "Эль Греко / Тино Сегал", которая устанавливает диалог между знаменитой картиной Эль Греко "Поклонение пастухов" (1577-1579 гг.) из коллекции Fundación Botín и новой живой работой немецко-индийского художника Тино Сегала. Новаторская работа Сегала под названием "Это ты" посвящена вопросам ухода за детьми и эмоциональной связи между поколениями. Шедевр Эль Греко, первоначально являвшийся частью алтаря в Толедо, представляет собой изображение младенца Иисуса в окружении Девы Марии, Святого Иосифа и поклоняющихся пастухов, излучающих глубокую ауру. Работы Сегала трансформируют эту тему, акцентируя внимание на сложных жестах и взаимодействии заботы разных поколений. Выставка разворачивается в открытом пространстве галереи Ренцо Пьяно в Центре Ботина, прослеживая вечную связь между историческими и современными темами.

Выставка "Эль Греко / Тино Сегал" откроется 7 октября 2023 г. и продлится до11 февраля 2024 г.

Ярмарка современного африканского искусства "1-54" в Сомерсет-Хаус (Лондон, Великобритания)

Тревор Стурман - "Тонгорская красавица 5", 2022 г, Credit - Trevor Stuurman/THK Gallery

Ярмарка современного африканского искусства 1-54 возвращается в лондонский Сомерсет-хаус, где пройдет уже в 11-й раз. В ярмарке принимают участие более 60 международных экспонентов, представляющих 31 страну, и демонстрирующих лучшие образцы современного африканского искусства и африканской диаспоры. Среди них 14 галерей участвуют впервые, в том числе Affinity из Лагоса (Нигерия) и Efie из Дубая (ОАЭ). Выставка позволит посетителям оценить различные виды искусства - от живописи и фотографии до гигантских инсталляций. В ней примут участие такие известные художники, как фотограф из Кот-д'Ивуара Джоана Чумали, и начинающие таланты, такие как Жозуэ Комоэ. Среди экспонатов можно выделить самую амбициозную на сегодняшний день работу марокканского художника Амина Эль Готаиби "Зажги свет", состоящую из двенадцати отдельных гранатовых скульптур, созданных в сотрудничестве с MCC Gallery в Марракеше (Марокко).

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Ярмарка современного африканского искусства 1-54 откроется 12 октября 2023 года и продлится до 15 октября 2023 года.

'Turning Heads: Брейгель, Рубенс и Рембрандт" в Королевском музее изящных искусств (Антверпен, Бельгия)

Vermeer - 'Girl with the Red Hat' (1664-67) Credit - National Gallery of Art

После новаторской и рекордной выставки Вермеера в Рейксмузеуме Музей изящных искусств в Антверпене переключает внимание на себя. На этот раз в представлены не только работы самого голландского мастера, но и полотна таких знаменитых художников, как Рембрандт, Питер Пауль Рубенс и Питер Брейгель Старший. В центре внимания этой коллекции - возникновение нового художественного жанра - этюда головы. В XVII веке наблюдался ощутимый всплеск интереса к "tronie" - архаичному голландскому термину, означающему "лицо". "Поворот головы" в КМСКА объединяет 76 изысканных шедевров из бельгийских и международных коллекций, объединенных этой темой. Выставка предлагает зрителям совершить путешествие по эволюции жанра tronie, начиная с начала XV века и заканчивая XIX веком.

"Поворот головы: Брейгель, Рубенс и Рембрандт" откроется 20 октября 2023 г. и продлится до 21 января 2024 г.

"Дэвид Хокни: рисование с натуры" в Национальной портретной галерее (Лондон, Великобритания)

Портрет Гарри Стайлза, выполненный Дэвидом Хокни Credit: David Hockney / National Portrait Gallery

Любопытно узнать, как культовый британский художник Дэвид Хокни смог запечатлеть на холсте образ поп-идола Гарри Стайлза? Ваше любопытство будет удовлетворено благодаря предстоящей масштабной выставке, которая откроется в Национальной портретной галерее в Лондоне. На выставке "Рисуя с натуры" также будут представлены портреты покойной матери Хокни, Лоры Хокни, его уважаемой спутницы, дизайнера одежды Селии Биртвелл, его бывшего партнера Грегори Эванса, а также различных представителей местной общины Нормандии, где художник живет несколько последних лет. Ранее эта выставка уже появлялась в залах Национальной портретной галереи в течение (всего!) 20 дней в 2020 г., но была отложена из-за пандемии. Помимо 33 новых работ, на выставке будут представлены рисунки цветными карандашами, созданные Хокни в Париже в начале 1970-х годов, а также подборка рисунков 1980-х годов, когда художник создавал автопортрет каждый день в течение двух месяцев.

Выставка "Дэвид Хокни: рисунки с натуры" откроется 2 ноября 2023 г. и продлится до 21 января 2024 г.

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"Клод Жилло - Комедии, басни и арабески" в музее Лувр (Париж, Франция)

Клод Жилло - "Сцена из пантомимы: Арлекин-дурачина". Credit: Musée du Louvre / Grand Palais / Suzanne Nagy

Французский художник Клод Жилло был "ренессансных гением" в разных областях, включая живопись, гравировку по металлу и театральный дизайн. Художественное мастерство Жилло расцвело под руководством Жана-Антуана Ватто. Его причудливые рисунки в стиле рококо вызвали искреннее восхищение парижской буржуазии. Центральное место в его творчестве занимает значительная коллекция рисунков, свидетельствующих о увлечении художника комедийной сущностью "Итальянской комедии". Предстоящая выставка в Лувре является самой масштабной ретроспективой Жилло, охватывающей около 90 его работ. Она представит не только работы Жилло, хранящиеся в самом Лувре (самая масштабная коллекция его произведений), но и экспонаты из таких престижных учреждений, как Библиотека и музей Моргана, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Королевская библиотека Бельгии.

Выставка "Клод Жилло - комедии, басни и арабески" откроется 9 ноября 2023 года и продлится до 12 февраля 2024 года.