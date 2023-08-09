Рейтинг: лучшие города Европы для любителей искусства

Хотите узнать, какие европейские города являются лучшими с точки зрения искусства? Ознакомьтесь с рейтингом...

Вы поклонник искусства или художник?

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Вы планируете путешествие по Европе, выбираете, где изучать искусство, собираетесь переехать или просто хотели бы узнать, какие европейские города наиболее интересны с художественной точки зрения?

Компания posterXXL поможет вам в этом.

Это один из ведущих немецких онлайн-продавцов фотопродукции на заказ. Компания провела исследование и **составила рейтинг**наиболее подходящих городов Европы для художников и ценителей искусства.

В основу рейтинга было положено количество художественных галерей, спроектированных известными архитекторами зданий, художественных школ, фестивалей искусств, а также число современных художников, родившихся в конкретном городе.

Итак, какие же города Европы заняли первые строчки этого рейтинга?

Если исходить из пяти категорий, предложенных posterXXL, то первое место занимает Лондон.

The most artistic cities in Europe posterXXL

В первую пятерку наиболее привлекательных городов для любителей искусства вошли также Амстердам, Рим, Эдинбург и Осло.

Берлин только на шестом месте, а Париж, как ни странно, оказался лишь на 10-м, причем столицу Франции обошли Милан, Хельсинки и Лион.

Лучшие художественные галереи Европы

European ranking for art galleries posterXXL

Лондон (Англия) Прага (Чехия) Париж (Франция) Амстердам (Нидерланды) Милан (Италия)

Лондон возглавляет рейтинг как обладатель лучших художественных галерей (по версии posterXXL). С этим трудно поспорить, поскольку британцы действительно превосходят всех, когда речь идет о музеях. В Национальной галерее хранятся самые знаменитые картины мира - от Тернера до Ван Гога. Интересные экспозиции можно посетить в Музее дизайна, Музее естественной истории и Музее науки. Не стоит забывать и о Тейт Модерн, где хранятся многочисленные произведения современного искусства.

На втором месте - Прага, где расположены Национальная галерея (Národní galerie Praha) и музей Кампа, два самых популярных художественных объекта страны.

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Третье место в рейтинге занимает Париж с центром Помпиду, где находится крупнейшая в Европе коллекция современного искусства, Музеем Оранжери и, конечно же, Лувром.

Примечательные архитектурные сооружения

European cities for architecture buildings posterXXL

Кёльн (Германия) Хельсинки (Финляндия) Антверпен (Бельгия) Лидс (Англия) Валенсия (Испания)

Лондон опустился на 12-е место в списке лучших городов по архитектуре. Кёльн занимает первое, выделяясь зданиями, построенными по проектам известных архитекторов, такими как величественная Центральная мечеть Кёльна или Кёльнская телебашня.

Второе место занимает Хельсинки с Университетской библиотекой и Национальным музеем.

На третьем - Антверпен, где находятся удивительный Портовый дом и величественный Центральный железнодорожный вокзал.

Обязательные для посещения фестивали искусств в Европе

Art festivals in Europe posterXXL

Амстердам (Нидерланды) Бремен (Германия) Лион (Франция) Лондон (Англия) Ганновер (Германия)

Амстердам одерживает победу в рейтинге арт-фестивалей. Более 100 художников выставляют свои работы на ярмарке This Art Fair, а любители нетрадиционных художественных перформансов и музыки участвуют в фестивале No Art Festival.

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Бременский ArtFest, организуемый студентами университета Якобса, и фестиваль La Strada, посвященный уличному искусству, обеспечивают немецкому городу второе место на пьедестале почета.

Тройку лидеров замыкает Лион, который может похвастаться Лионской биеннале, зарекомендовавшей себя как важное событие в мире современного искусства не только во Франции, но и во всей Европе.

В десятке лидеров лидирует Германия - четыре места в первой десятке.

Известные европейские художественные школы

European cities for art schools posterXXL

Рим (Италия) Осло (Норвегия) Лондон (Англия) Турин (Италия) Амстердам (Нидерланды)

Для процветания арт-мегаполиса крайне важны художественные школы.

Согласно результатам исследования posterXXL, Рим занимает первое место по числу таких вузов. Там, в частности, расположены Римский университет изящных искусств (RUFA) и Римская академия искусств (Accademia delle arti Roma).

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Осло также предлагает хорошие возможности для молодых художников, благодаря таким учебным заведениям, как Национальная академия искусств Осло и Школа архитектуры и дизайна. Лондон занимает третье место и остается одним из самых популярных мест для изучения искусства и дизайна. Выбирайте: Королевский колледж искусств, Лондонский университет искусств, Университет Голдсмитс, Школа изящных искусств Слейда, Имперский колледж Лондона.

В десятке самых востребованных художественных учебных заведений Франции - вузы Тулузы, Парижа и Лиона.

Места рождения знаменитых современных художников

European cities for artists posterXXL

Лондон (Англия) Париж (Франция) Амстердам (Нидерланды) Вена (Австрия) Берлин (Германия)

Лондон занимает первое место в рейтинге posterXXL по числу современных художников. Британская столица является родиной многих художников - Трейси Эмин, Антони Гормли, Джеймс Нарес и Ричард Гамильтон...

Не отстает от него и Париж. В столице Франции родились Софи Калле, Кристиан Болтански или Камий Анро.

Амстердам занимает третье место в рейтинге: в столице Нидерландов родились такие известные художники, как Саския де Брау, Роб Шолте и Инес Ван Ламсвеерде.

Более подробную информацию можно найти в полном рейтинге posterXXL.