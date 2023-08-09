Рейтинг: лучшие города Европы для любителей искусства

Хотите узнать, какие европейские города являются лучшими с точки зрения искусства? Ознакомьтесь с рейтингом...
Вы поклонник искусства или художник?
Вы планируете путешествие по Европе, выбираете, где изучать искусство, собираетесь переехать или просто хотели бы узнать, какие европейские города наиболее интересны с художественной точки зрения?
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Это один из ведущих немецких онлайн-продавцов фотопродукции на заказ. Компания провела исследование и **составила рейтинг**наиболее подходящих городов Европы для художников и ценителей искусства.
В основу рейтинга было положено количество художественных галерей, спроектированных известными архитекторами зданий, художественных школ, фестивалей искусств, а также число современных художников, родившихся в конкретном городе.
Итак, какие же города Европы заняли первые строчки этого рейтинга?
Если исходить из пяти категорий, предложенных posterXXL, то первое место занимает Лондон.
В первую пятерку наиболее привлекательных городов для любителей искусства вошли также Амстердам, Рим, Эдинбург и Осло.
Берлин только на шестом месте, а Париж, как ни странно, оказался лишь на 10-м, причем столицу Франции обошли Милан, Хельсинки и Лион.
Лучшие художественные галереи Европы
- Лондон (Англия)
- Прага (Чехия)
- Париж (Франция)
- Амстердам (Нидерланды)
- Милан (Италия)
Лондон возглавляет рейтинг как обладатель лучших художественных галерей (по версии posterXXL). С этим трудно поспорить, поскольку британцы действительно превосходят всех, когда речь идет о музеях. В Национальной галерее хранятся самые знаменитые картины мира - от Тернера до Ван Гога. Интересные экспозиции можно посетить в Музее дизайна, Музее естественной истории и Музее науки. Не стоит забывать и о Тейт Модерн, где хранятся многочисленные произведения современного искусства.
На втором месте - Прага, где расположены Национальная галерея (Národní galerie Praha) и музей Кампа, два самых популярных художественных объекта страны.
Третье место в рейтинге занимает Париж с центром Помпиду, где находится крупнейшая в Европе коллекция современного искусства, Музеем Оранжери и, конечно же, Лувром.
Примечательные архитектурные сооружения
- Кёльн (Германия)
- Хельсинки (Финляндия)
- Антверпен (Бельгия)
- Лидс (Англия)
- Валенсия (Испания)
Лондон опустился на 12-е место в списке лучших городов по архитектуре. Кёльн занимает первое, выделяясь зданиями, построенными по проектам известных архитекторов, такими как величественная Центральная мечеть Кёльна или Кёльнская телебашня.
Второе место занимает Хельсинки с Университетской библиотекой и Национальным музеем.
На третьем - Антверпен, где находятся удивительный Портовый дом и величественный Центральный железнодорожный вокзал.
Обязательные для посещения фестивали искусств в Европе
- Амстердам (Нидерланды)
- Бремен (Германия)
- Лион (Франция)
- Лондон (Англия)
- Ганновер (Германия)
Амстердам одерживает победу в рейтинге арт-фестивалей. Более 100 художников выставляют свои работы на ярмарке This Art Fair, а любители нетрадиционных художественных перформансов и музыки участвуют в фестивале No Art Festival.
Бременский ArtFest, организуемый студентами университета Якобса, и фестиваль La Strada, посвященный уличному искусству, обеспечивают немецкому городу второе место на пьедестале почета.
Тройку лидеров замыкает Лион, который может похвастаться Лионской биеннале, зарекомендовавшей себя как важное событие в мире современного искусства не только во Франции, но и во всей Европе.
В десятке лидеров лидирует Германия - четыре места в первой десятке.
Известные европейские художественные школы
- Рим (Италия)
- Осло (Норвегия)
- Лондон (Англия)
- Турин (Италия)
- Амстердам (Нидерланды)
Для процветания арт-мегаполиса крайне важны художественные школы.
Согласно результатам исследования posterXXL, Рим занимает первое место по числу таких вузов. Там, в частности, расположены Римский университет изящных искусств (RUFA) и Римская академия искусств (Accademia delle arti Roma).
Осло также предлагает хорошие возможности для молодых художников, благодаря таким учебным заведениям, как Национальная академия искусств Осло и Школа архитектуры и дизайна. Лондон занимает третье место и остается одним из самых популярных мест для изучения искусства и дизайна. Выбирайте: Королевский колледж искусств, Лондонский университет искусств, Университет Голдсмитс, Школа изящных искусств Слейда, Имперский колледж Лондона.
В десятке самых востребованных художественных учебных заведений Франции - вузы Тулузы, Парижа и Лиона.
Места рождения знаменитых современных художников
- Лондон (Англия)
- Париж (Франция)
- Амстердам (Нидерланды)
- Вена (Австрия)
- Берлин (Германия)
Лондон занимает первое место в рейтинге posterXXL по числу современных художников. Британская столица является родиной многих художников - Трейси Эмин, Антони Гормли, Джеймс Нарес и Ричард Гамильтон...
Не отстает от него и Париж. В столице Франции родились Софи Калле, Кристиан Болтански или Камий Анро.
Амстердам занимает третье место в рейтинге: в столице Нидерландов родились такие известные художники, как Саския де Брау, Роб Шолте и Инес Ван Ламсвеерде.
Более подробную информацию можно найти в полном рейтинге posterXXL.