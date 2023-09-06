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Уникальная коллекция личных вещей Фредди Меркьюри уйдет с молотка

Корона, в которой Меркьюри выступал во время последнего турне Magic Tour
Корона, в которой Меркьюри выступал во время последнего турне Magic Tour Авторское право Kirsty Wigglesworth/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В среду, 6 сентября, в доме Sotheby's пройдет аукцион, на котором представлена огромная коллекция вещей фронтмена Queen. Ее со дня его смерти хранила близкая подруга певца Мэри Остин.

Это мечта коллекционера...

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Тысячи предметов, принадлежавших когда-то Фредди Меркьюри, выставлены на аукцион в в доме Sotheby's Лондоне.

В коллекции, хранящейся со дня смерти харизматичного фронтмена Queen в 1991 году, есть костюмы с его выступлений, мебель, произведения искусства, ноты, бесконечные памятные вещи и его рояль.

Ценность этой коллекции огромна. Один только оригинал черновика культовой "Богемской рапсодии" оценивается примерно в миллион фунтов стерлингов.

За коллекцию, выставленную на аукцион близкой подругой Меркьюри Мэри Остин, планируют выручить не менее 6 млн. фунтов стерлингов.

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