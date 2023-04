Крупнейший аукцион личных вещей Фредди Меркьюри состоится в сентябре этого года

Подруга Меркьюри Мэри Остин выставляет на аукцион полторы тысячи личных вещей и предметов искусства, принадлежавших лидеру группы Queen. Среди лотов - написанные музыкантом от руки тексты песен и его сценические костюмы.

Аукционный дом Sotheby's объявил, что 1500 предметов Меркьюри будут выставлены на аукцион в Лондоне в сентябре этого года.

Сообщается, что все выставляемые на аукцион вещи из дома Меркьюри "Гарден Лодж" в престижном лондонском районе Кенсингтон, где он жил до своей смерти в 1991 году.

"Мне нравится быть в окружении великолепных вещей. Я хочу жить, как викторианский джентльмен, посреди изысканного хаоса", - сказал однажды Меркьюри.

Перед сентябрьским аукционом Sotheby's покажет часть выставляемой коллекции в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге, а в августе на месяц привезет их в Лондон.

Корона Фредди Меркьюри и его знаменитый красный плащ тоже продаются Sotheby

"В течение многих лет я имела радость жить в окружении всех тех замечательных вещей, которые собирал и так любил Фредди, - сказала Мэри Остин. - Но годы идут, и пришло время принять трудное решение закрыть эту особенную главу моей жизни".

После смерти музыканта в 1991 году дом со всем содержимым перешел по завещанию Остин.

"Фредди был невероятным и умным коллекционером, который показал нам, что во всем можно найти красоту... ", - добавила Остин.

В продажу включен королевский костюм, который Меркьюри надевал во время исполнения песни "God Save the Queen" в рамках "Волшебного тура" в 1986 году, его последнего выступления с группой Queen. Ожидается, что корона, бархатный плащ и пальто из искусственного меха будут проданы за сумму от 67 000 до 90 000 евро.

Еще один интересный лот - девять страниц рукописного текста песни "We Are The Champions", одной из самых известных композиций группы. Их стоимость оценивается в диапазоне от 225 000 до 339 000 евро.

Наряду с коллекцией произведений искусства на торги выставлена и акустическая гитара, принадлежавшая Меркьюри.

По оценкам Sotheby's, выручка от продажи составит более 6,7 млн евро. Часть вырученных средств будет направлена в фонд Элтона Джона и Mercury Phoenix Trust, которые занимаются борьбой с распространением ВИЧ.