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Рояль Фредди Меркьюри продан за 1,7 млн фунтов стерлингов

Рояль Фредии Меркьюри был продан за 1,7 млн фунтов стерлингов
Рояль Фредии Меркьюри был продан за 1,7 млн фунтов стерлингов Авторское право Yui Mok/AP
By Euronews
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Рояль Yamaha, на котором Меркьюри написал все свои основные хиты, в том числе "Богемская рапсодия", продан за 1,7 млн фунтов стерлингов.

Рояль, на котором фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри сочинил почти все свои хиты, и оригинал рукописи "Богемской рапсодии" были проданы на аукционе в Лондоне. Фортепиано — за 1,7 млн. фунтов стерлингов, а рукопись — за 1,3 млн. фунтов стерлингов. Всего же было продано около 60 лотов на сумму в 12,2 млн фунтов.

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Для участия в аукционе по продаже тысяч памятных вещей Меркьюри зарегистрировались рекордные 2000 участников из 61 страны. Часть вырученных средств будет передана Mercury Phoenix Trust и Elton John Aids Foundation - двум организациям, участвующим в борьбе со СПИДом.

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