Рояль Фредди Меркьюри продан за 1,7 млн фунтов стерлингов

By Euronews

Рояль Yamaha, на котором Меркьюри написал все свои основные хиты, в том числе "Богемская рапсодия", продан за 1,7 млн фунтов стерлингов.

Рояль, на котором фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри сочинил почти все свои хиты, и оригинал рукописи "Богемской рапсодии" были проданы на аукционе в Лондоне. Фортепиано — за 1,7 млн. фунтов стерлингов, а рукопись — за 1,3 млн. фунтов стерлингов. Всего же было продано около 60 лотов на сумму в 12,2 млн фунтов.

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Для участия в аукционе по продаже тысяч памятных вещей Меркьюри зарегистрировались рекордные 2000 участников из 61 страны. Часть вырученных средств будет передана Mercury Phoenix Trust и Elton John Aids Foundation - двум организациям, участвующим в борьбе со СПИДом.