Коллекция личных вещей Фредди Меркьюри высталвена в Нью-Йорке

Euronews

Дневники, рукописные тексты песен, сценические костюмы, всего порядка 1500 личных вещей легендарного музыканта осенью будут проданы на аукционе. Пока их можно увидеть

Эти предметы некогда принадлежали Фредди Меркьюри, легендарному лидеру группы Queen.

Дневники, рукописные тексты песен, сценические костюмы и другие личные вещи сейчас можно увидеть в Нью-Йорке. Всего порядка 1500 экспонатов.

В сентябре они будут распроданы. Выставить коллекцию на аукцион решила одна из самых близких друзей Меркьюри Мэри Остин. Именно ей после смерти музыканта по завещанию перешел его дом со всем содержимым. Остин сказала, что пришло время и она приняла трудное решение.

Часть средств вырученных от продажи средств будет передана на благотворительность.