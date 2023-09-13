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"А за задницу обязательно было меня хватать?": нападение на испанскую журналистку в прямом эфире

Последовательность кадров, на которых видно, как мужчина нападает на репортера.
Последовательность кадров, на которых видно, как мужчина нападает на репортера. Авторское право Euronews
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Журналистка Иса Баладо вела репортаж в Мадриде, когда к ней подошел мужчина и схватил ее сзади. Всё это произошло во время прямого включения на ТВ.

Журналистка Иса Баладо вела репортаж из Мадрида о том, как продавцов одного магазина арестовали за избиение вора, пытавшегося их ограбить.

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Во время прямого включения в студию к ней сзади подошел мужчина и, схватив ее за попу, спросил, на какую программу она работает.

"Иса, извини, что прерываю, тебя только что трогали за попу?" - спросил ее коллега в студии.

"Да", - ответила Баладо и, повернувшись к мужчине, спросила: "Как бы вам ни хотелось спросить, на каком канале мы работаем, за задницу меня обязательно было хватать?"

Сначала 25-летний гражданин Румынии рассмеялся и отмёл все упреки в чем-либо неблаговидном, затем извинился и уставился на журналистку, пока та просила оставить ее в покое и позволить выполнять свою работу.

Мадридская полиция, к которой немедленно обратились сотрудники телеканала, арестовала мужчину по подозрению в совершении преступления сексуального характера. Он был доставлен в отдел по делам семьи и женщин мадридского полицейского управления.

Теперь правоохранители проанализируют видео происшествия (плюс для расследования - в том, что всё запечатлено на камеру) и возьмут показания как у мужчины, так и у самой Баладо.

Ведущий программы сказал в прямом эфире: "Этот парень - идиот" и попросил оператора навести камеру на мужчину, чтобы можно было лучше разглядеть его лицо.

После нападения тот не пытался скрыться и по-прежнему стоял рядом с журналисткой, наблюдая за ней, когда она пыталась выполнить свою работу. Когда она вышла из кадра, мужчина вновь подошел к ней и стал трогать ее за волосы.

Телеканал выступил с официальным заявлением в котором "отвергает любые формы преследования или агрессии" и выражает поддержку журналистке "после той абсолютно невыносимой ситуации, в которой она оказалась".

Несколько сотрудников ТВ также выступили с осуждением нападения.

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