Солист группы Rammstein оказался в центре сексуального скандала

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Свидетельские показания ирландской фанатки Шелби Линн против Тилля Линдеманна побудили десятки женщин рассказать о сексуальных домогательствах

Тилль Линдеманн, солист немецкой рок-группы Rammstein, оказался в центре скандала. Его обвиняют в сексуальных домогательствах.

Многочисленные показания, собранные немецкими СМИ, свидетельствуют о сексуальных контактах музыканта с молодыми женщинами без согласия, включая акты насилия и жестокого обращения.

Некоторые женщины утверждают, что на вечеринках после концертов им добавляли наркотические средства в напитки.

Об этом, в частности рассказала ирландка Шелби Линн, которую пригласили вместе с другими девушками на вечеринку с группой перед концертом в Вильнюсе. Ее показания побудили десятки женщин поделиться своим опытом.

После этого группа опубликовала заявление. В нем говорилось: "Что касается обвинений, которые распространяются в социальных сетях по поводу Вильнюса, мы можем исключить возможность того, что такое имело место в нашей среде. Нам не известно о каких-либо официальных расследованиях по этому поводу".

В группе также заявили, что очень серьезно относятся к обвинениям и хотят, чтобы фанаты чувствовали себя в безопасности как на концерте, так и за кулисами.

Тем временем немецкие СМИ сообщают, что сам коллектив, чуть ли ни на грани распада из-за поведения фронтмена. По словам доверенных лиц группы, они являются отцами семейства и считают, что поведение Линдеманна втянуло их в грязь.

Издательство, выпустившее книги Линдеманна, приняло решение о прекращении с ним сотрудничества.

С 1994 года группа Reimmstein продала более 35 миллионов копий их альбомов.