Скандал вокруг Rammstein: группа не будет отменять концерты

Обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна, заставили мнения поклонников разделиться. Немецкие политики заявляют, что юридических оснований для отмены европейских гастролей группы нет.

После обвинений в сексуальных домогательствах и сообщений о том, что вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн привлекал фанаток для секса, министр по делам семьи Германии призвала усилить защиту поклонников группы на концертах.

Скандал разразился после того, как молодая ирландка написала в социальных сетях, что Линдеманн подмешал ей в напиток наркотики и попытался склонить к близости за кулисами. После этого 60-летнего Линдеманна обвинили в сексуальных домогательствах еще несколько женщин.

Немецкий министр по делам семьи Лиза Паус призвала к созданию на концертах защищенных зон для женщин и отмене спецпредложения группы Rammstein Row Zero, в рамках которую группу фанатов (в основном женского пола) приглашают на закрытую вечеринку после концерта.

Новые меры защиты должны обсуждаться "быстро и конкретно", сказала министр, призвав к "серьезным дебатам об ответственности артистов и промоутеров перед поклонниками".

Европейское турне продолжается, но фанаты разделились

Olympiapark в Мюнхене, где Rammstein уже отыграли три из четырех запланированных концертов на этой неделе, заявил, что все вечеринки после концертов отменены и что Row Zero не будет.

Обвинения бросили тень на предстоящие концерты Rammstein. Реакция поклонников разделилась, но многие подчеркивают важность Unschuldsvermutung — презумпции невиновности.

"По моему мнению, они невиновны, пока их вина не доказана, — сказал один из поклонников Rammstein. — Всегда найдется женщина или мужчина, человек, который нападает на музыкальную группу или другого человека с целью саморекламы".

Другая фанатка заявила, что в Германии действует презумпция невиновности. "Это относится к обеим сторонам. Мы просто с нетерпением ждем сегодняшнего концерта. Музыку, группу, всех участников группы".

Другая поклонница значительно более убеждена в невиновности солиста: "Я не верю в это. Я не могу представить, что он это сделал. Мне всё равно".

Некоторые фанаты, однако, сомневаются, стоит ли посещать концерты Rammstein, и пытаются продать свои билеты на мюнхенские концерты на онлайн-площадке по продаже билетов Eventim.

Опрос, опубликованный во вторник 6 июня немецкой газетой Bild, показал, что большинство людей хотят, чтобы оставшиеся концерты группы в рамках европейского турне были отменены до тех пор, пока обвинения не будут рассмотрены.

Немецкая газета Die Welt также сообщила, что Алене Макеевой — россиянке, обвиняемой в вербовке молодых женщин для участия в сексуальных практиках с Линдеманном — было запрещено участвовать во всех дальнейших концертах Rammstein. Макеева называла себя "кастинг-директором" Rammstein и работала с группой с 2019 года.

Страница Алены Макеевой в Instagram Instagram

Группа отвергла всю критику, заявив в Instagram, что обвинения "очень сильно задели всех нас, и мы относимся к ним очень серьезно. Для нас важно, чтобы [фанаты] чувствовали себя комфортно и безопасно на наших концертах — как перед сценой, так и за ней".

Rammstein также наняли берлинское PR-агентство, специализирующееся на кризисном управлении, чтобы помочь справиться с последствиями скандала, а также юридическую фирму для расследования обвинений.

Юридических причин для отмены концертов нет

Европейские гастроли группы продолжаются.

Председатель СДПГ (Социал-демократической партии Германии) в Мюнхене Анне Хюбнер заявила, что уголовного дела против Rammstein нет, как и юридических причин для отмены концертов.

Ей поддержала второй бургомистр Мюнхена Катрин Хабеншаден ("Зеленые"): "В настоящее время нет никаких юридических оснований для отмены. Именно поэтому мы подумали о том, как можно превентивно сделать такие крупные мероприятия более безопасными для всех".

Rammstein должны отыграть концерт в мюнхенском Olympiapark в субботу 10 июня, а также концерты в Словакии (14 июня), Швейцарии (17-18 июня) и несколько июльских концертов, включая Нидерланды (6 июля), Германию (15-16 июля), Францию (22 июля), Австрию (26-27 июля) и Польшу (30-31 июля).