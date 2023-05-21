Европейская программа поддержки кино

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Планируется поддержка европейской культуры на годы вперёд

Европейская киноиндустрия каждый год широко представлена на Каннском фестивале. В этот раз еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон прибыл на форум, чтобы представить результаты работы своей коми сии — которая планирует конкретные аспекты поддержки европейской культуры на годы вперёд.

Тьерри Бретон, еврокомиссар по внутреннему рынку:

«Я представил „Обзор медиа“ — это очень глубокое исследование, проведённое нашими службами по всей отрасли. Мы заметили основные тенденции и делаем выводы. Это, очевидно, появление платформ и то, как мы позиционируем себя по отношению к ним. Это, очевидно, защита прав интеллектуальной собственности, которая для нас в Европе очень важна и, поверьте мне, мы за этим следим. Это и вопросы финансирования — как увеличить его ещё больше, и мы намерены продолжать это делать».

В Каннах предсатвлены 14 фильмов, поддержанных программой, из них 4 участвуют в конкурсе на «Золотую пальмовую ветвь», в том числе итальянская лента «Похищенный» — история еврейского ребенка, насильственно крещённого Папой Римским в XIX веке.

Тьерри Бретон, еврокомиссар по внутреннему рынку:

«Мы — государство, управляемое верховенством закона. У нас есть ценности, которые мы все разделяем. В в этом контексте аудиовизуальная индустрия в самом широком смысле этого слова играет важную роль в Европе. Нам напоминают об этом каждый день, о той важной роли, которая заключается в защите нашего наследия, нашего интеллектуального наследия, в том числе в то время, когда на наш континент обрушилась война в Украине».

Ещё 3 фильма конкурсной программы сняты женщинами: «Дочери Ольфы» Каутар бен Ханьи из Туниса, «Клуб ноль» Джессики Хауснер и «Химера» Алисы Рорвахер.

Фредерик Понсар, Euronews:

«Европейская комиссия таким образом принимает во внимание, что кино — это и искусство, и индустрия. Финансируя многочисленные европейские совместные проекты и продвигая фильмы на крупнейших мировых фестивалях, Европа реагирует на чрезвычайно конкурентный и постоянно меняющийся рынок, одновременно продвигая свои культурные и художественные ценности, а также промышленные и технологические ноу-хау».