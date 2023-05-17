Блеск и шик Каннского кинофестиваля

Катрин Денев выступила в роли почетной гостьи 76-го Каннского кинофестиваля, открывшегося вечером во вторник. Среди звезд и гостей церемонии - Ума Турман, Мадс Миккельсен и Хелен Миррен и многие другие

Катрин Денев выступила в роли почетной гостьи 76-го Каннского кинофестиваля, открывшегося вечером во вторник. Среди звезд и гостей церемонии - Ума Турман, Мадс Миккельсен и Хелен Миррен и многие другие.

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" в рамках премии планируется вручить Майклу Дугласу.

Председателем жюри в этом году стал двукратный обладатель высшей награды фестиваля шведский режиссер Рубен Эстлунд. Он прошел по красной дорожке в окружении членов жюри. В его состав вошли девять молодых актеров и режиссеров. Из 21 представленной на конкурсе картины им предстоит выбрать фильм, достойный "Золотой пальмовой ветви".

Первая картина по традиции была показана вне конкурса. В этом году ей стала драма французской актрисы и режиссера Майвенн Ле Беско "Жанна дю Барри". В фильме представлен удивительный актерский состав: Джонни Депп в роли Людовика XV в обрамлении актеров театра "Комеди Франсез". В картине рассказывается история смелой женщины, которой удалось освободиться от условностей версальского двора и стать фавориткой короля

Фильм "Жанна дю Барри" выйдет в прокат во Франции и Европе одновременно с проходящим в Каннах кинофестивалем.

Фредерик Понсар, Euronews:

— Крупнейший в мире фестиваль представляет лучшие картины мирового кинематографа со всех пяти континентов в течение 12 дней.

Фильмы великих мастеров, таких как Мартин Скорсезе, Вим Вендерс или Коре-Эда, а также новичков, особенно выходцев из Европы и Африки.

Авторские и независимые киноработы, но также и грандиозные блокбастеры, такие как последний "Индиана Джонс", которого с нетерпением ждут на набережной Круазетт уже в четверг, на котором будет присутствовать Харрисон Форд.

Другими словами, здесь собрались таланты и сливки современного и будущего кино.