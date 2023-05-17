Необычные находки в Помпеях свидетельствуют о жертвах разрушительного землетрясения

Euronews

Недавняя находка в Помпеях показывает, что гибель жителей была вызвана не только извержением вулкана, но и разрушительным сочетанием извержения и одновременного землетрясения

Археологи, работающие на раскопках в Помпеях, сделали неожиданное открытие, обнаружив два скелета мужчин, трагически погибших в результате обрушения стены во время катастрофического извержения Везувия.

Место раскопок, названное Касти Аманти, известно тем, что район, где были найдены скелеты, был менее богатой частью Помпеев.

Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи, предполагает, что эти двое мужчин, скорее всего, занимались строительными проектами, связанными с гипсом и наполненными водой амфорами.

Каково значение находки?

На этой фотографии, распространенной Археологическим парком Помпеи, изображены части одного из двух найденных скелетов AFP

Находка проливает новый свет на опасности, которым подвергались жители древнего города, и дает представление о разрушительной силе землетрясений, сопровождавших извержение вулкана.

На костях, которые перемешаны с фрагментами разрушенной стены, видны различные изломы, указывающие на интенсивность обвала, унесшего их жизни.

Цухтригель подчеркнул, что извержение Везувия, произошедшее в 79 году нашей эры, длилось 20 часов и сопровождалось непрекращающимися землетрясениями. Он рассказал, что за последние два с половиной столетия были найдены останки более 1300 жертв.

Только сегодня у нас есть возможность изучить точную динамику, в которой они погибли, с помощью микростратиграфии.

Археолог отметил, что последние годы исследований выявили сильные сейсмические события, происходившие одновременно с вулканической катастрофой.

Каждая новая находка приближает археологов к пониманию глубокой человеческой трагедии, которая развернулась, когда Везувий обрушил свой гнев на древний город.

"Помпеи - это огромная археологическая лаборатория, которая в последние годы вновь обрела силу, поражая мир постоянными открытиями и демонстрируя превосходство Италии в этой области", - заявил министр культуры Дженнаро Санджулиано.

Что еще было обнаружено помимо скелетов?

На этой фотографии, распространенной Археологическим парком Помпеи, изображены два скелета AFP

В комнате среди тел были обнаружены различные предметы, включая наклоненную амфору и коллекцию сложенных ваз, чаш и кувшинов.

На двух стенах остались щели от разрушений, полученных во время землетрясения.

Южная стена обрушилась, придавив одного человека, чья поднятая рука указывает на тщетную попытку защиты.

Западная стена демонстрирует мощную силу сопутствующих землетрясений: ее верхняя часть отделилась, погребя другого человека.

В соседней комнате на кухонном столе из каменной кладки осталась порошкообразная известь, что указывает на ремонтные работы во время извержения.

Критские амфоры сложены вдоль стены кухни, а фреска с изображением ларов дома и углубленный керамический сосуд указывают на домашнее святилище для религиозных подношений.