Долговой кризис изменил планы Байдена

По итогам семи месяцев финансового года отрицательное сальдо бюджета США выросло в 2,6 раза. Доходы госбюджета сократились, а расходы увеличились. Вопросы дефицита уходят на второй план. Главное сейчас - уговорить республиканцев в конгрессе повысить потолок госдолга

Грядущий долговой кризис вынудил Джо Байдена изменить расписание встреч и поездок. Президент США подтвердил свое присутствие на саммите G7 в Японии, но сократил время визита в Австралию и Папуа-Новую Гвинею. Таким образом, он дал понять, какие проблемы для него сейчас в приоритете.

— Я откладываю часть поездки в Австралию и поездку с остановкой в Папуа-Новой Гвинее, чтобы вернуться для окончательных переговоров с лидерами Конгресса. На сегодняшней встрече, я думаю, лидеры Конгресса пришли к единому мнению, что дефолт по долгу - это плохой вариант. Наша экономика впадет в рецессию Джо Байден, президент США

По итогам семи месяцев финансового года отрицательное сальдо бюджета США выросло в 2,6 раза. Доходы госбюджета сократились, а расходы увеличились. На данный момент вопросы дефицита уходят на второй план. Главное сейчас - уговорить республиканцев в конгрессе повысить потолок госдолга, который был достигнут в январе.