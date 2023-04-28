В музее мадам Тюссо будет обновлена экспозиция "Королевский двор": в день коронации нового короля и его супруги в музее восковых фигур, где уже есть модель Карла III, появится фигура Камиллы

В пятницу 28 апреля в лондонском музее восковых фигур мадам Тюссо появился новый персонаж - будущая королева Великобритании Камилла. Церемония коронации должна состояться на следующей неделе.

В настоящее время Камилла известна как королева-консорт. Она будет коронована вместе со мужем, королем Карлом III, 6 мая, после чего изменится ее официальный титул.

На восковой фигуре воссоздано платье, а также копии украшений, которые она надевала на ежегодный дипломатический прием в декабре 2022 года, отдавая дань уважения покойной королеве Елизавете II.

"Фигура королевы Камиллы одета в яркий наряд, отдающий дань уважения мероприятию, которое она посетила в Букингемском дворце в декабре 2022 года. Мы работали непосредственно с Анной Валентайн, дизайнером платья, которая воссоздала для нас этот наряд", - рассказала Джо Кинси из музея мадам Тюссо.

Восковая фигура Камиллы станет частью композиции "Королевский дворец" рядом с фигурой ее супруга, которую оденут в новый костюм в расках обновления экспозиции.