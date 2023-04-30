В деревне Хёрст, к западу от Лондона, всё готово для необычной коронационной процессии. Группа из 18 вязальщиц воссоздали из шерсти участников коронационных торжеств. Среди 29 фигурок, которые надели на столбы, окружающие местный пруд, – монарх, королева-консорт, архиепископ Кентерберийский и, конечно же, гвардейцы Гренадерского полка.

"Вязальщицы из Хёрста" часто украшают своими работами улицы и парки. Как отмечают СМИ, это занятие не приносит женщинам денег, а их творения иногда крадут.

Карл III будет коронован в Вестминстерском аббатстве 6 мая.