Европейская киноакадемия смотрит женское кино

Европейская киноакадемия вручит свои награды в Рейкьявике 10 декабря. Среди номинантов, принявших участие в конкурсе этого года, выделяются несколько фильмов, снятых режиссерами неевропейского происхождения, а также женские работы. Мы расскажем о них подробнее.

"Священный паук": реальная история

Фильм "Священный паук", который переносит нас на Ближний Восток - работа Али Аббаси, покинувшего Иран и получившего гражданство Дании. Триллер об иранском серийном убийце, уничтожавшем проституток в священном городе Мешхед - совместный проект Дании, Швеции, Германии и Франции, картина опирается на реальные события. Роль иранской актрисы Зар Амир Эбрахими признали лучшей на Каннском фестивале.

"Думаю, что преимущество работы над подобным фильмом за пределами Ирана - в том, что вы можете копать в более глубокие слои, тогда как в Иране из-за цензуры вы не в состоянии по-настоящему раскрыть такую историю, - заявила актриса, 15 лет назад покинувшая родину. - Считаю, что иранское общество изменится благодаря женщинам, именно поэтому власти, мужчины так их боятся".

Режиссёр Али Аббаси настаивает на глобальном измерении этого иранского сюжета. "Я не считаю этот фильм иранским, ведь я живу в Дании, один из актеров из Франции, еще один приехал из Турции, ну, а снимали мы в Иордании", - заметил он.

Женское кино

В номинации "лучший режиссер" за награду Европейской киноакадемии в борьбу вступила картина "Сент-Омер" Алис Диоп, она получила "Серебряного льва" и премию за лучший первый фильм на Венецианском кинофестивале.

Фильм основан на истории, потрясшей Францию в 2016 году: молодая образованная чернокожая женщина оставляет во время прилива на пляже маленькую дочку - без каких-либо видимых причин.

"Я убеждена, что черное тело несет универсальный посыл, - заявила Алис Диоп, чьи родители родом из Сенегала. - В каком-то смысле эта премия - способ доказать эту мысль, она для меня в высшей степени политическая. Тело черной женщины может транслировать универсальное, через него можно обратиться ко всем женщинам, ко всем мужчинам мира, будь они белые или черные. для меня это фундаментальная идея".

Еще две женщины были номинированы европейскими киноакадемики сразу в нескольких секциях. Это - Карла Симон, режиссер фильма "Алькаррас", хроники испанкой семьи фермеров, оказавшейся в опасности ( на Берлинале она завоевала "Золотого медведя")

Мари Кройцер с фильмом "Корсаж" вышла на конкурс сразу в трех категориях. Ее картина совместного производства Австрии, Франции, Германии и Люксембурга рассказывает трагическую историю Елизаветы Австрийской, известной как "Сисси", бунтарки и феминистки, бросившей вызов времени.