Репортаж из Одессы: "Театр — связующее звено в социуме"

"На сцене я думаю только о танце и своем театральном образе... Мысли о войне какое-то время не приходят. И, надеюсь, публика тоже может отвлечься немного, потому что невозможно все время думать о войне", — говорит прима-балерина Одесского национального академического театра оперы и балета Екатерина Бартош.

Но война никогда не уходит надолго из мыслей тех, кто здесь работает. Театр заново открылся в июне, с половиной сотрудников. Пришлось уже несколько раз столкнуться с последствиями войны, которая подбиралась слишком близко.

И. о. художественного руководителя балетной группы Гарри Севоян рассказывает: "Несколько раз во время представлений была воздушная тревога. И ракета взорвалась над театром. Было очень страшно. Артисты были напуганы. Это был очень тяжелый момент. Но после окончания воздушной тревоги представление продолжилось".

Как сообщает из Одессы корреспондент Euronews Анелиз Боржес, оставшиеся здесь артисты, музыканты и техники говорят, что их страсть к искусству стала для них мощным оружием. Сегодня искусство в Украине — одна из форм сопротивления

"Это очень, конечно, важно, потому что посмотрите, сколько людей пришли в театр. Людям нужно отрываться, причем когда у многих нет света в доме, нет интернета, нет связи, театр — это единственное связующее звено в социуме", — говорит дизайнер сцены Наталья Довгая.

Одесский театр оперы и балеты дает по три-четыре спектакля в неделю, почти всегда — аншлаг.

В театре надеются, что смогут и дальше быть прибежищем для тех, кто хочет забыть о смерти и разрушениях, окружающих это место, хотя бы ненадолго.

"Действительно, мне было очень страшно, и до сих пор страшно, что произойдет в будущем? Но мы надеемся на счастливый финал, мы верим в нашу победу", — говорит балерина Виктория Соловьева.