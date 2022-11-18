Культурные события в Европе за неделю / 21 - 27 ноября 2022

26.02.23 - "Животное в тебе" /Музей современного искусства MUMOK (Вена, Австрия)

Коллекция Венского музея Совеременного искусства MUMOK насчитывает около 500 работ о животных. Их решили объединить в выставке "Животное в тебе", чтобы дать импульс размышлениям на несколько тем, в том числе об оотношениях внутри групп животных, голоде, сексе, привязанности, социализации, а также приручении. Кураторы говорят, что старались не впадать в антропоморфизм - то есть не переносить на животных свойства человека.

https://www.mumok.at/en/the-animal

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29.01.23 - "Другой Ренессанс" / Национальный музей Прадо (Мадрид, Испания)

Национальный музей Прадо в Мадриде предлагает обзор одного из самых продуктивных, но не столь известных периодов в культуре европейского Возрождения, а именно перехода испанского и южно-итальянского искусства к "современной манере", к великому искусству, возникшеему в результате революции, совершённой Леонардо, Рафаэлем и Микеланджело. Выставка "Другой Ренессанс" включает 75 работ (картины, скульптуры, книги и церковные образы), взятых напрокат из государственных и частных коллекций в Испании и других странах.

https://www.museodelprado.es/en/whats-on/exhibition/the-other-renaissance-spanish-artists-in-naples/90f6429e-2c70-3f2e-56a6-5c38376259ad

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07.01.23 - Роза Бонёр / Музей Орсэ (Париж, Франция)

Выставка Розы Бонёр в парижском Музее Орсэ — исключительная возможность открыть для себя эту неординарную личность, феминистку, опередившую своё время в обществе и в искусстве. Известный французский анималист, Роза не любила, когда её называли "художницей", она стала первой женщиной-живописцем, получившей широкую международную известность. Любимая её тема - животные, а стиль - дотошный реализм. Но в 20 веке Бонёр стали считать слишком академичной. В этом году отмечается её 200-летие.

https://www.musee-orsay.fr/en/whats-on/exhibitions/rosa-bonheur-1822-1899