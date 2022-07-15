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Новости культуры

Рандеву: культурные события недели

Фестиваль уличного искусства Les Rugissantes во французском Ле Крезо
Фестиваль уличного искусства Les Rugissantes во французском Ле Крезо   -   Авторское право  AP Photo
 Надежда Дрямина

Современный цирк и клоунада, трюки воздушных гимнастов и театральные спектакли, файер-шоу и хип-хоп. Это фестиваль уличного искусства Les Rugissantes во французской Бургундии, который празднует своё десятилетие.

С утра и до поздней ночи в городке Ле Крезо в общей сложности 35 представлений для взрослых и детей от 16 коллективов можно посмотреть абсолютно бесплатно.

Выставка под названием **"Цвет идей - Шедевры Парижского центра Помпиду"**- первая в Венгрии ретроспектива Анри Матисса.

Это более 150 работ, охватывающих все основные периоды творчества художника, - начиная с фовизма и заканчивая его поздними вырезками из окрашенной гуашью бумаги. В дополнение к картинам в будапештском Музее изобразительных искусств представлены графика и скульптура Матисса, а также его книги.

Автомобили как продукт сочетания эстетики, оригинальности с техническим прогрессом. Выставка под названием "Движение" в Музее Гуггенхейма в Бильбао рассказывает об искусстве автомобильного проектирования. Её организовал знаменитый британский архитектор Норман Фостер.

Здесь 40 футуристических, совершенно невообразимых форм, дизайна и цвета экспонатов. Также представлены работы Энди Уорхола и других художников.