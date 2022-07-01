Рандеву: культурные события недели

В нашей подборке - главные культурные события недели.

Africa Fashion - выставка, посвящённая истории африканской моды, открывается в Лондонском музее Виктории и Альберта.

Она охватывает период с 1950-х годов, - когда 24 страны континента начали путь к обретению независимости от колониального господства - и по сегодняшний день.

Масштабная экспозиция, вдохновлённая в том числе движением Black lives matter, включает работы кутюрье и дизайнеров, фотоснимки и призведения изобразительного искусства.

Одно из самых важных событий для европейского кинематографа - ежегодный Международный кинофестиваль в Карловых Варах. В чешском курортном городе уже расстилают красную ковровую дорожку в ожидании прибытия звёзд, в том числе - голливудских.

В прошлом году здесь чествовали Итана Хоука и Джонни Деппа. В нынешнем - почётные награды 56-го по счёту киносмотра получат Бенисио дель Торо и Джеффри Раш. Главный приз "Хрустальный глобус" вручат 8 июля.

Возможно, об этом уже позабыли, но в XIX веке Венецией правила династия Габсбургов и Австро-Венгерская империя.

В те времена красота "Серениссимы" особенно вдохновляла австрийских художников. О чём свидетельствует эта экспозиция под названием Viva Venezia! в венской галерее Бельведер. Здесь представлены около 80 уникальных произведений.