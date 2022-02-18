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Творческое сопротивление: "Дневники Мьянмы" - лучший документальный фильм Берлинале

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Творческое сопротивление: "Дневники Мьянмы" - лучший документальный фильм Берлинале
Авторское право  The Myanmar Film Collective (ZIN Documentaire)
 Frédéric Ponsard

Лучшим документальной лентой Берлинского кинофестиваля признана работа под названием "Дневники Мьянмы", снятая группой анонимных кинематографистов Коллектив Мьянмы.

Сразу после военного переворота, произошедшего в Мьянме в феврале прошлого года, создатели ленты работали в условиях полной конспирации и запечатлели разворачивавшиеся в стране события

Награду вручили нидерландским продюсерам фильма.

"Кинематографисты ощутят прилив энергии благодаря такому признанию своей работы", — уверен продюсер Петр Лом.

"Коллектив Мьянмы" взволнован и воодушевлен, ровно год спустя после переворота настал момент, чтобы СМИ обратили внимание не Мьянму и не игнорировали страну", — говорит продюсер Коринн ван Егераат.

В Мьянме ежедневно происходят столкновения местных групп сопротивления с военными. Наблюдатели называют происходящее гражданской войной. В документальный фильм включены видеокадры убийства женщин из огнестрельного оружия.

Молодые оппозиционеры воспользовались кинематографическим форматом, чтобы рассказать миру о Мьянме больше, чем может позволить новость в телеэфире.

Один из режиссеров приехал в Берлин, чтобы поделиться подробностями о проделанной работе. В интервью телеканалу Euronews он рассказал:

"Мы просто были уверены в том, что нужно снять фильм, обратиться к искусству, чтобы показать ситуацию, потому что средства массовой информации снова забудут о Мьянме через месяц или два".

В течении когда "Коллектив Мьянмы" собирал фильмы, созданные местными кинематографистами, как начинающими, так и состоявшимся в профессии.

"Это произведение искусства, этот фильм, я надеюсь, не потеряет своей актуальности, чтобы мир продолжил сопереживать, чтобы публика продолжи сопереживать, чтобы не оставить Мьянму в забвении", — говорит режиссер.

"Коллектив Мьянмы" называет свою деятельность творческим сопротивлением. В создании фильма приняли участие 10 режиссеров. В ближайшее время продюсеры документальной ленты объявят о начале кампании по сбору средств для помощи кинематографистам Мьянмы.

Журналист • Ирина Шелудкова