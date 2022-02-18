Творческое сопротивление: "Дневники Мьянмы" - лучший документальный фильм Берлинале

Лучшим документальной лентой Берлинского кинофестиваля признана работа под названием "Дневники Мьянмы", снятая группой анонимных кинематографистов Коллектив Мьянмы.

Сразу после военного переворота, произошедшего в Мьянме в феврале прошлого года, создатели ленты работали в условиях полной конспирации и запечатлели разворачивавшиеся в стране события

Награду вручили нидерландским продюсерам фильма.

"Кинематографисты ощутят прилив энергии благодаря такому признанию своей работы", — уверен продюсер Петр Лом.

"Коллектив Мьянмы" взволнован и воодушевлен, ровно год спустя после переворота настал момент, чтобы СМИ обратили внимание не Мьянму и не игнорировали страну", — говорит продюсер Коринн ван Егераат.

В Мьянме ежедневно происходят столкновения местных групп сопротивления с военными. Наблюдатели называют происходящее гражданской войной. В документальный фильм включены видеокадры убийства женщин из огнестрельного оружия.

Молодые оппозиционеры воспользовались кинематографическим форматом, чтобы рассказать миру о Мьянме больше, чем может позволить новость в телеэфире.

Один из режиссеров приехал в Берлин, чтобы поделиться подробностями о проделанной работе. В интервью телеканалу Euronews он рассказал:

"Мы просто были уверены в том, что нужно снять фильм, обратиться к искусству, чтобы показать ситуацию, потому что средства массовой информации снова забудут о Мьянме через месяц или два".

В течении когда "Коллектив Мьянмы" собирал фильмы, созданные местными кинематографистами, как начинающими, так и состоявшимся в профессии.

"Это произведение искусства, этот фильм, я надеюсь, не потеряет своей актуальности, чтобы мир продолжил сопереживать, чтобы публика продолжи сопереживать, чтобы не оставить Мьянму в забвении", — говорит режиссер.

"Коллектив Мьянмы" называет свою деятельность творческим сопротивлением. В создании фильма приняли участие 10 режиссеров. В ближайшее время продюсеры документальной ленты объявят о начале кампании по сбору средств для помощи кинематографистам Мьянмы.