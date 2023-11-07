WeWork на грани банкротства

Пандемия и экономический кризис ударили по коворкингу. Один из самых успешных стартапов в сфере коммерческой недвижимости WeWork подал заявление о защите от банкротства.

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Коворкинг-гигант WeWork подал заявление о защите от банкротства в Федеральный суд Нью-Джерси. В руководстве компании, стоимость которой в лучшие времена оценивалась в 47 млрд долларов, заявили, что большинство заинтересованных сторон одобрили предложенный план реструктуризации долга. Он, в первую очередь, предусматривает закрытие пустующих и "неэффективных" локаций.

WeWork, основанный в 2010 году израильским бизнесменом Адамом Нейманом, считался самым успешным стартапом в сфере коммерческой недвижимости по предоставлению гибких рабочих мест.

Сеть насчитывает 777 офисов в 39 странах. Но стремительный взлёт компании, которую называли "любимицей Уолл-стрит", сменился резким падением.

Это связано прежде всего с пандемией и спадом в экономике. Огромное число компаний расторгли договоры аренды, переведя своих сотрудников на удалённый режим работы.

Сообщается, что процедура, предусмотренная законом о банкротстве, не затронет франшизы WeWork за пределами США и Канады.