Человек и чудовище: уникальная выставка уникального Фрэнсиса Бэкона в Лондоне

Его творчество трудно отнести к какому-либо направлению: будь то сюрреализм, экспрессионизм или концептуальное искусство.
Выставка работ английского художника Фрэнсиса Бэкона открывает свои двери впервые за 13 лет.
"Фрэнсис Бэкон: человек и чудовище" в Королевской академии художеств — новый взгляд на его картины через призму предельной близости человека и животного.
Увидеть картины Бэкона в натуральную величину, да еще и так близко - явление само по себе уникальное. Его работы - одни из самых дорогих в мире и собрать их в одном месте не так-то просто. Они находятся либо у богатых коллекционеров, либо в крупных учреждениях.
Фрэнсис Бэкон говорил: "Я вижу изображения последовательно". Именно поэтому его излюбленной формой творчества был триптих.
Убедиться в этом можно в Королевской академии художеств в Лондоне до 17 апреля.