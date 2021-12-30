Рандеву: женский взгляд на искусство

"Люди прежде всего" - название ретроспективы Элис Нил. Почти сто работ американской художницы, всемирно известного мастера в жанре "портрет" представлены в Музее Гуггенхайма в испанском Бильбао.

Выставка охватывает все периоды ее творчества. В нем Элис Нил откровенно высказывалась на тему секса, воспевая женскую сексуальность и свободу самовыражения.

Экспозиция работает до 6 февраля.

Фотограф-загадка Вивиан Майер. О её судьбе известно мало - в частности, то, что американка работала няней в Нью-Йорке, а снимала - в свободное время. Её фотографии - свидетельства того, как менялась жизнь города и нью-йоркцев на протяжении полувека.

Огромный архив снимков был случайно обнаружен после смерти автора в 2009 году. Так именем Вивиан Майер пополнился список величайших фотографов XX века. Парижский Музей в Люксембургском садуотдаёт ей дань уважения выставкой.

Китайская художница Цао Фэй приглашает нас отправиться в увлекательное путешествие по виртуальному миру, который стирает грани между прошлым, настоящим и будущим.

Большой мультимедийный арт-проект под названием Supernova в Национальном музее искусств XXI века объединяет видео-, фотоработы компьютерные проекции. Экспозиция представляет собой размышления автора о современном обществе, месте в нём человека, личности, которая оказывается в ловушке между реальным и виртуальным.