Rendez-vous: от Африки до Европы

Современная галерея Тейт в Лондоне представляет выставку Любайны Химид – британской художницы африканского происхождения, знаменитой своими картинами и инсталляциями, привлекающими внимание к истории рабовладельчества, колониальной эпохе и расизму.

Создавая эту экспозицию, обладательница престижной Премии Тёрнера вдохновлялась театром: перед зрителем предстает череда сцен, в некоторых из которых он чувствует себя героем действия, а в некоторых – молчаливым наблюдателем.

А Парижская филармония приглашает гостей на выставку "ХИП-ХОП 360" – интерактивное и иммерсивное шоу, которое раскрывает грани этого музыкального жанра, изобретенного в 1980-х годах афроамериканцами из бедных районов Нью-Йорка.

Ретроспектива представляет 40 лет истории музыки, изменившей мир: в фотографиях, видеозаписях и документах. Возьмите наушники и окунитесь во вселенную репа, танца и граффити – и всё это с французским акцентом.

Между тем Музей королевы Софии в Мадриде представляет свою постоянную коллекцию в новом, реорганизованном виде. Теперь экспонаты расставлены не в хронологическом порядке, а так, чтобы посетитель мог увидеть отношения и связи между ними. Кураторы музея разделили экспозицию на восемь тематических частей, в каждой из которых стили и эпохи пересекаются, чтобы рассказать свою историю.

На выставке – около двух тысяч экспонатов, три четверти которых музей еще никогда не показывал публике.